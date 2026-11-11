Президент Фінляндії про Путіна: проникливий та дуже добре підготовлений

Президент Фінляндії Александр Стубб, який минулого місяця разом з норвезьким прем’єром провів розмову з Владіміром Путіним, назвав господаря Кремля "проникливим" та "дуже добре підготовленим".

Як повідомляє "Європейська правда", про це фінський президент сказав в інтерв’ю Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Бесіду з Путіним телефоном Стубб описав як "хорошу, пряму розмову".

Путін, за його словами, "дуже проникливий, дуже аналітичний, дуже добре підготовлений і дуже спокійний у манері ведення бесіди".

"І Путін, безперечно, вміє слухати", – додав фінський президент.

При цьому Стубб визнав, що позиція Росії не змінилася: Путін, як і раніше, заперечує незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. Однак принаймні тепер відбувається повернення за стіл переговорів в Абу-Дабі, додав він.

"Найголовніше – не передавати відповідальність за європейську безпеку Сполученим Штатам", – наголосив Стубб.

Телефонна розмова з Путіним відбулася за погодженням з Україною, каже фінський лідер. Він і так щодня спілкується з президентом Володимиром Зеленським. Метою телефонної розмови було безпосереднє доведення до Росії "ключових повідомлень" України щодо переговорів в Абу-Дабі, додав він.

Президент Фінляндії зазначає, що й Норвегія, й Фінляндія є сусідами Росії, а результат війни матиме прямий вплив як на їхню власну безпеку, так і на безпеку Європи загалом.

"Коли війна закінчиться, як ми забезпечимо, щоб Росія не повторила це знову? Коли війна закінчиться, війська будуть перекинуті до фінського кордону", – вказав він.

Стубб спростовує звинувачення в тому, що ця телефонна розмова розділила Європу. Навпаки, вважає він, "це був перший випадок, коли Європа змогла виступити в ролі посередника". Перед дзвінком союзників було проінформовано, після чого надійшло багато позитивних відгуків і лише один негативний.

Тепер настав час і для інших європейських країн проявити активність, каже Стубб. Він сподівається, що лідерство у спробі залучити Європу до переговорів щодо України тепер візьмуть на себе Німеччина, Франція та Італія.

У відповідь на зауваження про те, що вже було дуже багато невдалих спроб залучити Путіна до переговорів, Стубб заявив: "Надія на зміни через торгівлю не виправдалася. Але в дипломатії важливо не здаватися. Війна триває вже понад чотири з половиною роки, і ситуація не покращиться, якщо Європа мовчатиме".

Нагадаємо, 27 жовтня президент Фінляндії та прем’єр-міністр Норвегії з власної ініціативи провели телефонну розмову з очільником Кремля Владіміром Путіним. За словами Стубба, обговорення було "відвертим і діловим".

Президент Володимир Зеленський повідомив, що Стубб та Стьоре "чітко сказали" Путіну про необхідність реальних деескалаційних кроків щодо української енергетики та інфраструктури.

Український президент Володимир Зеленський заявив, що після розмови європейських лідерів з очільником Кремля є відчуття, що Росія серйозно налаштована на зустріч переговорних груп в Абу-Дабі.