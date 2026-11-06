Сикорский призвал союзников не вести переговоры с РФ без участия Восточной Европы

Польша предупредила, что интересы Восточной Европы в сфере безопасности не должны оставаться в стороне во время переговоров о прекращении российско-украинской войны.

Об этом заявил в четверг, 5 ноября, министр иностранных дел Радослав Сикорский во время общения с журналистами, передает Euronews, пишет "Европейская правда".

Министр иностранных дел Польши предостерег европейских союзников страны от проведения переговоров о прекращении российско-украинской войны без учета интересов Восточной Европы в сфере безопасности.

"Последнее, чего мы хотим, – это чтобы Западная Европа вела переговоры с Россией в обход восточных европейцев. Нельзя оставлять Восточную Европу и Скандинавию вне этой дискуссии. Нас около 120 миллионов человек. Финляндия граничит с Россией; Норвегия граничит с Россией; страны Балтии граничат с Россией; а Польша граничит с Россией и Украиной", – сказал он.

Выступая перед той же группой журналистов, премьер-министр Польши Дональд Туск призвал своих европейских коллег быть "очень осторожными" в отношении "настоящих намерений" главы Кремля Владимира Путина.

Также он призвал их быть "реалистичными" в отношении дипломатического процесса под эгидой США.

"Зимой у Путина может быть меньше стимулов для заключения соглашения", – добавил Туск.

В этом контексте уместно отметить, что накануне премьер-министр Италии Джорджа Мелони выдвинула требование, чтобы Европейский Союз обсудил, кто именно и с каким мандатом должен представлять ЕС на переговорах по поводу войны России в Украине.

Мелони считает, что нынешний подход, при котором интересы ЕС представляют множество различных переговорщиков в разных форматах, подрывает авторитет ЕС.

Эти комментарии прозвучали на фоне того, как 27 октября президент Финляндии Александр Стубб и премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре по собственной инициативе провели телефонный разговор с главой Кремля Владимиром Путиным.

А премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что очень скептически относится к результатам телефонного разговора Стубба и Стёре с Путиным. По словам Фредериксен, этот разговор не был согласован с другими европейскими странами.

Позже министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен заявила, что Финляндия не желает выступать посредником в войне, поскольку поддерживает Украину.