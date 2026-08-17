В Минобороны Германии сообщили об увеличении численности войск

Численность Бундесвера на конец июля 2026 года выросла до примерно 186,7 тысячи военнослужащих – это самый высокий показатель примерно за 13 лет.

Об этом сообщило Министерство обороны Германии, пишет "Европейская правда".

По сравнению с июлем 2025 года количество военнослужащих выросло более чем на 2%, или примерно на 3700 человек.

Таким образом, Бундесвер уже находится в установленном на 2026 год целевом диапазоне численности – от 186 до 190 тысяч военнослужащих.

В то же время в Германии зафиксировали рост интереса к военной службе. В июле Бундесвер получил около 47,3 тысячи заявок на прохождение военной службы. Это на 26% больше, чем за тот же месяц прошлого года, и на 6800 больше, чем в июне.

Число новых военнослужащих, принятых на службу, в июле составило около 15,4 тысячи. Это на 12% больше, чем годом ранее, и на 4500 больше, чем в предыдущем месяце.

Рост численности в июле был ожидаем и частично объясняется сезонностью. В частности, 1 июля является одним из основных сроков набора на офицерские должности во всех видах Вооруженных сил и подразделениях обеспечения.

В Минобороны Германии ожидают, что до конца года численность личного состава, за исключением сезонных колебаний, продолжит расти.

Параллельно увеличивается количество кандидатов, проходящих отбор и планирование службы после введения анкетирования для определения годности к военной службе.

Напомним, в апреле министр обороны Германии Борис Писториус представил первую в истории Бундесвера военную стратегию, цель которой – превратить немецкую армию в самую сильную в Европе на фоне угрозы со стороны России.

В декабре Германия приняла закон о модернизации военной службы, предусматривающий возобновление призыва на добровольной основе.

Также в прошлом году Германия смягчила так называемый "долговой тормоз" для инвестиций в оборону и инфраструктуру.