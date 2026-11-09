На границе с Румынией временно ограничат движение на одном из пунктов пропуска

Во вторник, 10 ноября, с 08:00 до 16:00 в пункте пропуска "Солотвино – Сигету-Мармацией" на украинско-румынской границе временно ограничат движение транспортных средств при въезде в Румынию.

Об этом сообщила Госпогранслужба Украины, пишет "Европейская правда".

По информации румынской стороны, в указанный период будут проводиться работы по замене модульных кабин для осуществления пограничного контроля.

Водителям автотранспорта рекомендуется заранее скорректировать маршруты и для пересечения границы воспользоваться соседним пунктом пропуска "Белая Церковь – Сигету-Мармацией".

Кроме того, в течение указанного периода возможно замедление оформления пешеходов.

Напомним, на границе Украины и Румынии в Закарпатской области 8 октября начал работу новый пункт пропуска "Белая Церковь – Сигету-Мармацией".

О создании нового КПП было объявлено в начале 2024 года.