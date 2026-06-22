Венгерский премьер объявил операцию против коррупции и "мафии" во власти

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр объявил о начале операции "Очистительный огонь", направленной против коррупции во всех ветвях власти и нацеленной на должностных лиц правительства его предшественника, Виктора Орбана.

Как пишет "Европейская правда", он анонсировал это в обращении к парламенту, цитирует Telex.

Премьер-министр отметил, что операция "Очистительный огонь" станет комплексной политической и правовой акцией, целью которой будет освобождение Венгрии от коррупции и "давления мафии". Мафией Мадьяр назвал партию "Фидес" своего предшественника Виктора Орбана.

Одним из важнейших элементов этой операции станет основание Национального управления по возврату и защите государственных активов, для создания которого необходимо внести изменения в 47 законодательных актов. Этот орган будет расследовать случаи злоупотребления государственными активами, анализировать подозрительные переводы и оказывать правовую помощь в возвращении активов, которые, по версии правительства, были незаконно выведены из Венгрии.

Мадьяр также объявил, что срок парламентского мандата будет максимально увеличен до 12 лет, то есть до трех сроков. Этот шаг должен предотвратить консолидацию власти в Национальном собрании.

Новая инициатива также предусматривает поправки в основной закон, которые позволят конституционным судьям выбирать председателя суда из своего числа. Также будет восстановлен верхний возрастной предел в 70 лет. Мандат судей старше этого возраста, включая председателя Конституционного суда Петера Полта, будет прекращен вместе с их неприкосновенностью.

Также будут изменены правила избрания и отзыва глав Курии и Национального судебного совета.

Вместе с тем Мадьяр объявил о начале процедуры прекращения полномочий президента Тамаша Шуйока, который отказался добровольно уходить в отставку, несмотря на требования правительства.

"Сегодня мы начинаем побеждать венгерскую "Коза ностру". Шаг за шагом, кирпич за кирпичом, преступник за преступником мы будем продвигаться вперед", – заявил Мадьяр, проведя параллели с сицилийской мафией.

На прошлой неделе в Венгрии одобрили поправку к конституции, которая запрещает Виктору Орбану вернуться на должность премьер-министра.