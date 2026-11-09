Брата Орбана задержали за незаконную переправку людей через границу

Младшего брата экс-премьера Венгрии Виктора Орбана, Арона, задержали по делу о незаконной переправке людей через государственную границу.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает HVG.

Венгерская полиция сообщила, что следователи из Национального следственного бюро (NNI) и Национального управления по возврату и защите активов (NVVH) в понедельник проводят совместные следственные действия в рамках двух продолжающихся уголовных дел.

По данным венгерских правоохранительных органов, в Будапеште и двух населенных пунктах области Пешт арестованы несколько человек. В настоящее время проводятся обыски в помещениях лиц, в отношении которых ведется производство. Полиция добавила, что дополнительная информация по делу будет обнародована в понедельник во второй половине дня.

В то же время премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр со ссылкой на информацию СМИ написал в соцсетях, что по подозрению в незаконной переправке людей задержан брат экс-премьера Арон Орбан.

Между тем издание Telex сообщает, что в понедельник утром сотрудники NVVH явились в дом в Фотлигете, связанный с компанией Арона Орбана. Президент NVVH Анна Унгер не захотела ни подтвердить, ни опровергнуть информацию издания, но отметила, что NVVH "провело дальнейшие мероприятия" по делу, связанному с Ароном Орбаном, и что о них будет сообщено позже.

Источники, знакомые с окружением Арона Орбана, подтвердили изданию Telex факт проведения операции в понедельник, но не знают, был ли задержан младший брат бывшего премьер-министра.

Как стало известно изданию, один из соратников Арона Орбана, Г.Б., которого арестовали после апрельских выборов вместе с другим фигурантом дела, Яношем М., по прозвищу Мачек, недавно был освобожден из-под стражи. На тот момент дело все еще расследовала Центральная следственная прокуратура, но после того, как его переняла NVVH, произошел новый поворот событий, и арест Г.Б. также был отменен, после чего и состоялась операция в понедельник утром.

Telex также узнал, что по делу давал показания вьетнамский переводчик, проживающий в Будапеште и хорошо разбирающийся в визовых вопросах. Этот вьетнамец поддерживал контакты с фигурантами дела, в частности с Г.Б. и Яношем М., а также дважды встречался с Ароном Орбаном.

Существует подозрение, что группа, тесно связанная с ведущими политическими деятелями, договорилась, что в обмен на финансовое вознаграждение те, кто через них оформляет виды на жительство с целью трудоустройства, обязательно получат необходимые визы.



Два года назад издание Telex первым обнародовало аудиозапись. Согласно сказанному, те, кто пытался обеспечить трудоустройство иностранных рабочих в Венгрии, полагались на связи Арона Орбана в правительстве. Получение необходимых для этого разрешений затруднялось тем, что – в целях поддержки правительственной пропаганды – квоты ограничивали количество иностранцев, а правительство Орбана строго определяло агентства по трудоустройству, которые могли этим заниматься.

Согласно тогдашним сообщениям СМИ, Арон Орбан и его компания Multi Shoot принимали активное участие в оформлении виз.

Напомним, в июне премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр объявил о начале операции "Очистительный огонь", направленной против коррупции во всех ветвях власти во времена правления его предшественника Виктора Орбана.

Созданный правительством Мадьяра антикоррупционный орган – Национальное управление по возврату и защите активов (NVVH) – 28 сентября объявил о начале расследования четырёх дел, касающихся периода премьерства Виктора Орбана.