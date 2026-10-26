Премьер Британии хотел бы, чтобы страна вернулась в ЕС ещё при его жизни

Глава британского правительства Энди Бернем заявил, что выполнит предвыборное обещание Лейбористской партии и не будет настаивать на возвращении Великобритании в ЕС в течение срока полномочий нынешнего парламента, однако, выражая своё личное мнение, он отметил, что хотел бы увидеть, как страна возвращается в ЕС ещё при его жизни.

Заявление Бернема приводит Sky News, сообщает "Европейская правда".

Он отмечает, что после "десятилетия опыта", прошедшего со времени Brexit, ситуация сложилась не так, "как люди тогда предвидели".

Сюда, по словам британского премьера, входят "ослабленная экономика" и "ослабленный" контроль над иммиграцией.

Что касается дальнейших шагов, Бернем заявил: "Я не предлагаю возвращения в ЕС в течение срока полномочий этого парламента. Сейчас мы очень далеки от этого".

"Я говорю о том, что нам нужно принять некоторые практические меры, чтобы наше соглашение работало лучше, чем то, которое у нас есть сейчас", – добавил он.

Также Бернем подчеркнул, что хотел бы, чтобы Великобритания вновь присоединилась к ЕС "при моей жизни".

"Я не собираюсь опережать общественное мнение. Я не собираюсь навязывать здесь свои собственные мысли. Нужно убедиться, что общественность, британская общественность, играет главную роль в том, что касается этого вопроса", – добавил он.

Недавно Бернем заявил, что позднее в этом году изложит варианты укрепления отношений между Великобританией и ЕС, отметив, что Brexit принёс "больше вреда, чем пользы".

Впоследствии лидеры Испании и Франции заявили, что Европейский Союз с радостью принял бы Великобританию, если бы она когда-нибудь решила вновь присоединиться к блоку.

А 12 октября стало известно, что Великобритания и Европейский Союз проведут ежегодный саммит лидеров 20 ноября в Брюсселе.

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