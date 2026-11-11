Как ФСБ дестабилизирует страны ЕС с помощью наемников и как этому противостоят во Франции

В конце мая 2026 года высокопоставленная французская дипломатка и государственный служащий Агнес Роматте-Эспань выступила с докладом о дестабилизационных действиях России.

Среди прочего она подчеркнула, что Россия систематически действует через посредников, "которые, кстати, никогда не являются россиянами". Больше всего под ударом находятся Франция, Германия и Польша из-за их поддержки Украины.

О тонкостях российских дестабилизационных операций и о том, как Евросоюз может усилить противодействие, читайте в колонке Поля-Мишеля Манандиза из Европейского центра стратегического анализа (CEAS) Вандализм по заказу: как Кремль устраивает гибридные провокации и почему ему это удаётся. Далее – краткое ее изложение.

Автор в своей колонке приводит ряд примеров того, как болгары, сербы, молдаване, представители других национальностей занимаются вандализмом в Европе по заказу Москвы.

Среди ярких примеров – события, произошедшие в Париже в 2025 году.

В ночь на 31 мая неизвестные облили зеленой краской три парижские синагоги и Мемориал Шоа, а через три месяца – в ночь на 9 сентября – разложили девять свиных голов у мечетей Парижа и ближайших пригородов. На некоторых головах синими чернилами было написано "Macron" – то есть фамилия французского президента.

Виновные были найдены и осуждены в Сербии в декабре 2025 года. Суд в городе Смедерево назвал их ячейку группой, "которую финансировали и которая выполняла приказы спецслужб Российской Федерации".

В мае 2026 года группа СМИ – Delfi Estonia, OCCRP, Le Monde и другие – обнародовала внутренние документы, связывающие их с Social Design Agency, подсанкционной пиар-структурой, работающей под надзором администрации президента РФ. Среди них – девятистраничный "Отчет об операции "Свиная голова".

Отчет даже объясняет судьбу десятой свиной головы в случае, произошедшем в мае 2025 года. Нормандский фермер продал злоумышленникам десять, возле мечетей нашли девять. Подбросить последнюю помешала охрана мечети в Сен-Дени.

Мерило успеха, согласно отчету, одно: список публикаций в мировой прессе.

"Суд работает с исполнителем, а заказчик подсчитывает охват", – объясняет логику России автор колонки.

По его словам, эти акции рассчитаны на камеру. "Самые опасные – первые часы, когда фото уже разлетается по сетям вместе с "очевидным" объяснением: это мусульмане, это евреи, это украинцы", – добавляет Манандиз.

Он обращает внимание, что Франция только недавно, законом от 25 июля 2024 года, ввела такое отягчающее обстоятельство, как действия "в интересах иностранного государства".

Максимальный срок лишения свободы, который суд может назначить за обычное преступление, увеличивается вдвое, если человек совершил его по поручению или в интересах иностранного государства. Это касается и вандализма, в том числе граффити.

В то же время Манандиз обращает внимание, что части исполнителей дестабилизационных акций во Франции удалось обойти ужесточенную ответственность.

"Евросоюзу нужна общая минимальная норма. Иначе нанятый через Telegram болгарин, серб или молдаванин и дальше будет выбирать страну для ночной акции по мягкости её уголовного кодекса", – пишет представитель CEAS.

Он подчеркивает, что схема везде одинакова: Telegram, наличные или криптовалюта, машина домой уже на следующее утро.

"Общий европейский реестр таких "прокси-дел" дал бы следователям в Париже, Берлине и Варшаве то, чего им не хватает больше всего – возможность увидеть одного заказчика за десятком разных исполнителей", – добавляет предложение автор.

Подробнее – в колонке Поля-Мишеля Манандиза Вандализм по заказу: как Кремль устраивает гибридные провокации и почему ему это удаётся.