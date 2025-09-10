Франція: свинячі голови до мечетей підкинули іноземці, які втекли з країни

Прокуратура Парижа поділилась першими результатами розслідування інциденту напередодні, коли до мечетей кількох французьких міст підкинули свинячі голови.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Le Figaro.

Французькі прокурори сказали, що свинячі голови були залишені біля мечетей "особами іноземної національності, які негайно покинули територію, з явним наміром викликати заворушення в країні".

Слідчі також отримали інформацію від фермера з Нормандії, який сказав, що двоє невідомих купили в нього десять свинячих голів і пересувались на автомобілі з, імовірно, сербськими номерами.

Камери відеоспостереження зафіксували, як ці двоє невідомих, які прибули до Парижа на ж автомобілі, "залишили голови перед кількома мечетями". Після цього вони перетнули кордон у напрямку Бельгії.

Дев'ять свинячих голів – тварини, яка вважається нечистою в ісламі – були виявлені у вівторок вранці перед мечетями Парижа та паризького регіону, що викликало обурення.

Нагадаємо, навесні 2025 року молодий чоловік вбив вірянина у мечеті на півдні Франції.