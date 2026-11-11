Премьер Британии пообещал до Рождества представить 10-летний план для стабильности в стране

Глава британского правительства Энди Бернем заявил в среду, что его кабинет обнародует свой десятилетний план для страны до того, как парламент уйдет на рождественские каникулы 17 декабря.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Politico.

Выступая в Палате общин, премьер-министр сказал депутатам, что полон решимости обеспечить стране стабильность, "которую не смогли обеспечить консерваторы, и предоставить ей лидерство, в котором она нуждается".

Он добавил, что министры "представят наш план для Великобритании этой палате до того, как она уйдет на рождественские каникулы".

Заявление Бернема прозвучало на фоне предположений относительно сроков обнародования документа, которого давно ждут и который считают ключевым для правительственной программы.

На прошлой неделе в интервью The Economist премьер-министр заявил, что пока нет "четко определенной даты" публикации документа, и, "откровенно говоря, его обнародование может состояться уже в следующем году".

Как сообщала газета The Sunday Times, документ будет состоять из трёх частей – "Взросление", "Становление" и "Старость". В них внимание будет сосредоточено на роли правительства на разных этапах жизни людей.

Бернем заявил депутатам, что "определит новый путь для страны, положив конец провальной политике оппозиционной партии". Он добавил, что документ "проложит для страны путь вперёд".

Премьер-министр также сообщил, что план будет содержать "предложение о создании национальной службы ухода", а межпартийные переговоры по системе социального ухода за взрослыми состоятся "до конца года".

Как сообщалось в октябре, поддержка Лейбористской партии Великобритании выросла примерно с 19% до 28% после прихода Бернема к власти.

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