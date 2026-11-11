Прем'єр Британії пообіцяв до Різдва представити 10-річний план для стабільності країни

Глава британського уряду Енді Бернем заявив у середу, що його кабінет оприлюднить свій десятирічний план для країни до того, як парламент піде на різдвяні канікули 17 грудня.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Politico.

Виступаючи в Палаті громад, прем’єр-міністр сказав депутатам, що сповнений рішучості забезпечити країні стабільність, "якої не змогли забезпечити консерватори, і надати їй лідерство, якого вона потребує".

Він додав, що міністри "представлять наш план для Британії цій палаті до того, як вона піде на різдвяні канікули".

Заява Бернема пролунала на тлі припущень щодо термінів оприлюднення документа, на який давно очікують і який вважають ключовим для урядової програми.

Минулого тижня в інтерв’ю The Economist прем’єр-міністр заявив, що наразі немає "чітко визначеної дати" публікації документа, і, "відверто кажучи, його оприлюднення може відбутися вже наступного року".

Як повідомляла газета The Sunday Times, документ складатиметься з трьох частин – "Дорослішання", "Становлення" та "Старість". У них буде зосереджено увагу на ролі уряду на різних етапах життя людей.

Бернем заявив депутатам, що "визначить новий шлях для країни, поклавши край провальній політиці опозиційної партії". Він додав, що документ "прокладе для країни шлях уперед".

Прем’єр-міністр також повідомив, що план міститиме "пропозицію щодо створення національної служби догляду", а міжпартійні переговори щодо системи соціального догляду за дорослими відбудуться "до кінця року".

Як повідомлялось у жовтні, підтримка Лейбористської партії Великої Британії зросла приблизно з 19% до 28% після приходу Бернема до влади.

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