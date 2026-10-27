Bloomberg: рейтинг лейбористов в Британии вырос до 28% после прихода Бернема к власти

Поддержка Лейбористской партии Великобритании выросла примерно с 19% до 28% после смены руководства правительства, что стало одним из самых значительных скачков популярности партии после смены премьер-министра в период между всеобщими выборами за последние более 70 лет.

Об этом свидетельствуют данные комплексного опроса Bloomberg, который объединяет результаты девяти социологических компаний, сообщает "Европейская правда".

Рост рейтинга произошел на фоне отставки Кира Стармера и прихода к власти Энди Бернема.

По данным исследования, популярность лейбористов росла в несколько этапов: после объявления об отставке Стармера, назначения Бернема премьер-министром и выступления нового лидера на конференции партии в прошлом месяце.

Рост на девять процентных пунктов уступает лишь скачкам популярности, которых в свое время достигли Борис Джонсон после смены Терезы Мэй в 2019 году и Гордон Браун после смены Тони Блэра в 2007 году.

В то же время исторические данные свидетельствуют, что рост рейтинга нового премьера обычно достигает пика примерно через четыре месяца, а в течение года может смениться на противоположную тенденцию.

Также меняется баланс сил среди правых партий. Как отмечается, консерваторы впервые с января 2025 года опередили Reform UK Найджела Фараджа и стали самой популярной правой политической силой.

Отметим, что в понедельник, 26 октября, глава британского правительства заявил, что выполнит предвыборное обещание Лейбористской партии и не будет настаивать на возвращении Великобритании в ЕС в течение срока полномочий нынешнего парламента, однако, выражая своё личное мнение, он отметил, что хотел бы увидеть, как страна возвращается в ЕС ещё при его жизни.

Недавно Бернем заявил, что позднее в этом году изложит варианты укрепления отношений между Великобританией и ЕС, отметив, что Brexit принёс "больше вреда, чем пользы".

Известно, что Великобритания и Европейский Союз проведут ежегодный саммит лидеров 20 ноября в Брюсселе.

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