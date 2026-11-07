Зеленський застеріг, що Трампів план безпеки для Європи може бути небезпечним

Президент України Володимир Зеленський у суботу попередив адміністрацію Дональда Трампа, що запропонований ним новий план безпеки для Європи може бути "небезпечним", оскільки Росія не демонструє жодних ознак бажання припинити війну.

Про це, як пише "Європейська правда", він сказав інтерв’ю телеканалу CNN, цитати з якого поширили у соцмережах президента.

Зеленський зазначив, що росіяни "не хочуть думати про те, як припинити цю війну", а "хочуть розпочати з нової інфраструктури безпеки в Європі", і "це небезпечно".

"Я був дуже чітким з усіма партнерами: спочатку ми маємо обговорити, як закінчити війну Росії проти України. По-друге, якою буде інфраструктура безпеки для України. Які гарантії безпеки отримає Україна. І вже потім, залежно від цих відповідей, сторони зможуть обговорювати інфраструктуру безпеки між Європою – або Євросоюзом – та Росією", – наголосив він.



За словами Зеленського, для Євросоюзу небезпека обговорення нової інфраструктури безпеки набагато більша.

"Ми не входимо до Євросоюзу. Ми також не член НАТО. Я не намагаюся говорити від їхнього імені. Ми всі живемо у Європі. Ми не хочемо "Ялти 2.0". Не хочемо, щоб Росія нас поділила", – сказав він.

"І, звісно, суверенітет та територіальна цілісність є ключовим питанням для будь-якої незалежної країни. Якщо ти хочеш бути вільною та демократичною країною, тобі потрібно, як мінімум, щоб твої сусіди поважали твій суверенітет і територіальну цілісність", – наголосив він.

Як повідомлялося, Незрозуміла пропозиція адміністрації США щодо нової угоди з Росією про безпеку в Європі викликала скептицизм та занепокоєння у європейських столицях, які побоюються, що це може призвести до відсунення континенту на другий план у переговорах.

Пізно в четвер Трамп заявив про "велику, чудову угоду" після зустрічі з посланцем Путіна Кирилом Дмитрієвим, додавши, що "вона може охоплювати всю Європу".