Глава МЗС Німеччини: Європі не потрібна нова архітектура безпеки

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль відкидає заклики до створення нової європейської архітектури безпеки як способу припинення агресивної війни Росії проти України.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ntv.

Пізно в четвер президент США Дональд Трамп заявив про "велику, чудову угоду" після зустрічі з посланцем Путіна Кирилом Дмитрієвим, додавши, що "вона може охоплювати всю Європу".

"Європі не потрібна нова архітектура безпеки, як хоче нас переконати Росія, а просто відновлення наявної архітектури безпеки", – заявив міністр перед зустріччю зі своїми колегами з G7, до якої входять економічно потужні демократичні країни, у Парижі.

До складу "Групи семи" входять Німеччина, Франція, Велика Британія, Італія, Японія, Канада та США.

Наявна архітектура безпеки в Європі включає Гельсінський заключний акт, Паризьку хартію та Будапештський меморандум. Ці угоди мають на меті гарантувати недоторканність усіх кордонів та суверенну рівність усіх держав.

"Усе це є нагальними передумовами для відродження світової економіки, що є головним завданням для семи найпотужніших економік світу", – сказав Вадефуль.

Президент України Володимир Зеленський у суботу попередив адміністрацію Дональда Трампа, що запропонований ним новий план безпеки для Європи може бути "небезпечним", оскільки Росія не демонструє жодних ознак бажання припинити війну.

Як повідомлялося, незрозуміла пропозиція адміністрації США щодо нової угоди з Росією про безпеку в Європі викликала скептицизм та занепокоєння у європейських столицях, які побоюються, що це може призвести до відсунення континенту на другий план у переговорах.