Зеленский и президент Азербайджана в Дублине пообщались о сотрудничестве между странами
Президент Владимир Зеленский встретился в рамках саммита Европейского политического сообщества в Дублине со своим азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым.
Об этом Зеленский сообщил в соцсетях, передает "Европейская правда".
В ходе встречи лидеры обсудили приоритетные направления сотрудничества между странами.
"Прежде всего – Drone Deal. Контракты заключены, работаем над увеличением объема заказов", – сказал украинский президент.
Также они говорили о присутствии азербайджанского бизнеса в Украине.
"Ценим то, что компании остаются и работают для наших людей, зачастую несмотря на подлые российские удары. Подробно обсудили ситуацию в Украине и вызовы в энергетике и транспортной системе из-за непрекращающихся атак России", – отметил Зеленский.
Он поблагодарил Алиева за помощь со стороны Азербайджана, которую Украина уже получила.
"Будем благодарны, если сейчас Азербайджан тоже найдет возможность поддержать украинскую критическую инфраструктуру и логистику перед зимой. Поручили командам поработать над этим", – добавил президент.
Напомним, в конце октября в Украину поступила очередная партия гуманитарной помощи с энергетическим оборудованием из Азербайджана, общая стоимость которой составляет более 1,47 миллиона долларов.
В апреле президент Владимир Зеленский сообщил, что в рамках его визита в Азербайджан было подписано шесть двусторонних документов.