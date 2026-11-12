Зеленский и президент Азербайджана в Дублине пообщались о сотрудничестве между странами

Президент Владимир Зеленский встретился в рамках саммита Европейского политического сообщества в Дублине со своим азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым.

Об этом Зеленский сообщил в соцсетях, передает "Европейская правда".

В ходе встречи лидеры обсудили приоритетные направления сотрудничества между странами.

"Прежде всего – Drone Deal. Контракты заключены, работаем над увеличением объема заказов", – сказал украинский президент.

Также они говорили о присутствии азербайджанского бизнеса в Украине.

"Ценим то, что компании остаются и работают для наших людей, зачастую несмотря на подлые российские удары. Подробно обсудили ситуацию в Украине и вызовы в энергетике и транспортной системе из-за непрекращающихся атак России", – отметил Зеленский.

Он поблагодарил Алиева за помощь со стороны Азербайджана, которую Украина уже получила.

"Будем благодарны, если сейчас Азербайджан тоже найдет возможность поддержать украинскую критическую инфраструктуру и логистику перед зимой. Поручили командам поработать над этим", – добавил президент.