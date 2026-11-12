Зеленський та президент Азербайджану в Дубліні поспілкувалися щодо співпраці між країнами

Президент Володимир Зеленський зустрівся у рамках саміту Європейської політичної спільноти у Дубліні зі своїм азербайджанським колегою Ільхамом Алієвим.

Про це Зеленський повідомив у соцмережах, передає "Європейська правда".

Під час зустрічі лідери обговорили пріоритетні напрями співпраці між країнами.

"Передусім – Drone Deal. Є укладені контракти, працюємо, щоб масштабувати замовлення", – сказав український президент.

Також вони говорили про присутність азербайджанського бізнесу в Україні.

"Цінуємо те, що компанії залишаються і працюють для наших людей, часто попри підлі російські удари. Детально обговорили ситуацію в Україні та виклики в енергетиці й транспортній системі через безперервні атаки Росії", – зазначив Зеленський.

Він подякував Алієву за допомогу від Азербайджану, яку Україна вже отримала.

"Будемо вдячні, якщо зараз Азербайджан теж знайде можливість підтримати українську критичну інфраструктуру та логістику перед зимою. Доручили командам попрацювати над цим", – додав президент.

Нагадаємо, наприкінці жовтня в Україну надійшла чергова партія гуманітарної допомоги з енергетичним обладнанням від Азербайджану, загальна вартість якого становить понад 1,47 мільйона доларів.

У квітні президент Володимир Зеленський повідомив, що в рамках його візиту до Азербайджану було підписано шість двосторонніх документів.