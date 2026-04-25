Зеленский: в Азербайджане мы подписали 6 документов

Президент Владимир Зеленский сообщил, что в рамках его визита в Азербайджан было подписано 6 двусторонних документов.

Об этом, как пишет "Европейская правда", президент сообщил на пресс-конференции после встречи с азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым.

"Мы сегодня подписали 6 документов. Подробностями наши команды обязательно поделятся позже. Это разные направления", – отметил президент.

При этом Зеленский подчеркнул, что сегодня направлением номер один является безопасность и оборонно-промышленный комплекс. "Украина продемонстрировала стойкость на протяжении этой войны и сегодня делится своим опытом", – сказал он.

Зеленский напомнил, что сегодня провел встречу с украинскими экспертами, которые помогают защищать небо в Азербайджане.

"Безусловно, мы будем развивать наше сотрудничество, копродакшн. Это очень важные направления, которые точно увеличат и безопасность наших стран, наших народов, и товарооборот, который мы действительно очень хотим увеличить", – подчеркнул глава государства.

Зеленский также поблагодарил Азербайджан за энергетическую поддержку в течение тяжелой зимы. Он подчеркнул, что сейчас речь идет о продолжении этих инициатив.

Владимир Зеленский в субботу прибыл в Азербайджан для встречи с его лидером Ильхамом Алиевым.