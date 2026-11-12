Евродепутат: Северная Корея, как и Беларусь, способствует похищению украинских детей Россией

Северная Корея, как и Беларусь, является частью системы, которая делает возможным похищение украинских детей Россией с целью изменить их идентичность, и Евросоюз должен включить в санкционные списки большее число лиц, причастных к этим преступлениям.

Об этом корреспондентке "Европейской правды" в Брюсселе заявил депутат Европарламента от Нидерландов Тейс Ройтен, который участвовал в подготовке резолюции о депортированных украинских детях, принятой Европарламентом 12 ноября.

Тейс Ройтен убежден, что санкции ЕС за похищение украинских детей должны касаться не только высшего руководства России, но и непосредственных участников системы, в которую входят должностные лица из Беларуси и Северной Кореи.

"Упоминание Северной Кореи в резолюции Европарламента в контексте похищения украинских детей является новым элементом – в то время как Беларусь упоминалась ранее. На этот раз в резолюции речь идет и о Северной Корее, ведь ее представители входят в систему, которая способствует незаконному перемещению детей с оккупированных Россией территорий", – заявил Ройтен.

По его словам, европейские и в целом западные санкции должны охватывать не только высшее руководство России – например, хозяина Кремля Владимира Путина или российского детского омбудсмена Марию Львову-Белову, в отношении которых Международный уголовный суд выдал ордера на арест, – но и участников системы похищения, перемещения и изменения идентичности украинских детей, действующих на более низких уровнях.

"Санкции должны быть введены и против тех людей, которые непосредственно помогают изменять идентичность украинских детей, причастны к их незаконному перемещению. Это, например, директора лагерей, куда привозят этих детей, или другие должностные лица", – подчеркнул евродепутат.

Он рассказал, что в резолюции Европарламента от 12 ноября 2026 года содержится призыв расширить санкции против российских, белорусских и северокорейских должностных лиц, причастных к депортации и принудительному перемещению украинских детей, а также против структур, обеспечивающих эти процессы.

В частности, в документе отмечается, что Северная Корея, по имеющимся сообщениям, принимала украинских детей с оккупированных территорий в международном детском лагере "Сондовон", где они подвергались идеологической обработке.

Как сообщала "Европейская правда", в резолюции 12 ноября Европарламент призвал признать действия России в отношении украинских детей геноцидом.

В мае 2025 года Европарламент уже принимал резолюцию, в которой назвал действия России при поддержке Беларуси в отношении похищенных украинских детей с целью уничтожения их украинской идентичности "геноцидной стратегией".

В сентябре 2023 года Европарламент призвал Международный уголовный суд (МУС) выдать ордер на арест самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко за депортацию украинских детей.

Совет ЕС 28 сентября 2026 года принял решение о введении санкций в отношении еще 10 физических лиц и 17 организаций, причастных к депортации украинских детей в Россию.