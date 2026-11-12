Євродепутат: Північна Корея, як і Білорусь, сприяє викраденню українських дітей Росією

Північна Корея, як і Білорусь, є частиною системи, яка робить можливим викрадення українських дітей Росією з метою змінити їхню ідентичність, і Євросоюз має включити до санкційних списків більшу кількість осіб, причетних до цих злочинів.

Про це в інтервʼю кореспондентці "Європейської правди" у Брюсселі заявив європейський депутат від Нідерландів Тейс Ройтен, який долучився до підготовки резолюції щодо депортованих українських дітей, ухваленої Європарламентом 12 листопада.

Тайс Ройтен переконаний, що санкції ЄС за викрадення українських дітей мають стосуватися не лише найвищого керівництва Росії, але також безпосередніх учасників системи, до якої входять посадовці з Білорусі та Північної Кореї.

"Згадка Північної Кореї у резолюції Європарламенту у контексті викрадення українських дітей є новим елементом – у той час як Білорусь згадувалася раніше. Цього разу у резолюції йдеться і про Північну Корею, адже її представники входять до системи, яка сприяє незаконному переміщенню дітей з окупованих Росією територій", – заявив Ройтен.

За його словами, європейські та загалом західні санкції мають охоплювати не лише найвище керівництво Росії – як наприклад володаря Кремля Владіміра Путіна або російську дитячу омбудсменку Марію Львову-Бєлову, проти яких є ордери на арешт, видані Міжнародним кримінальним судом, – а й учасників системи викрадення, переміщення та зміни ідентичності українських дітей, які діють на нижчих рівнях.

"Санкції мають бути запроваджені й проти тих людей, які безпосередньо допомагають змінювати ідентичність українських дітей, причетні до їх незаконного переміщення. Це, наприклад, директори таборів, куди привозять цих дітей, або інші посадовці", – наголосив євродепутат.

Він розповів, що у резолюції Європарламенту від 12 листопада 2026 року міститься заклик розширити санкції проти російських, білоруських і північнокорейських посадовців, причетних до депортації та примусового переміщення українських дітей, а також проти структур, які забезпечують ці процеси.

Зокрема, у документі зазначається, що Північна Корея, за наявними повідомленнями, приймала українських дітей з окупованих територій у міжнародному дитячому таборі "Сондовон", де їх піддавали ідеологічній обробці.

Як повідомляла "Європейська правда", у резолюції 12 листопада Європарламент закликав визнати дії Росії щодо українських дітей геноцидом.

У травні 2025 року Європарламент вже ухвалював резолюцію, в якій назвав дії Росії за підтримки Білорусі щодо викрадених українських дітей з метою знищення їхньої української ідентичності "геноцидною стратегією".

У вересні 2023 року Європарламент закликав Міжнародний кримінальний суд (МКС) видати ордер на арешт самопроголошеного президента Білорусі Александра Лукашенка за депортації українських дітей.

Рада ЄС 28 вересня 2026 року ухвалила рішення про запровадження санкцій щодо ще 10 осіб та 17 організацій, причетних до депортації українських дітей до Росії.