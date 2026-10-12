Bloomberg: НАТО оценивает потери России в Украине в прошлом месяце в 50 тысяч человек

По оценке НАТО, в прошлом месяце Россия понесла в Украине более 50 тысяч потерь, из которых 28 тысяч – погибшие, что значительно превышает потери украинских вооруженных сил.

Как пишет "Европейская правда", об этом агентству Bloomberg стало известно от высокопоставленного военного представителя НАТО.

По словам этого представителя, российские военные пытаются продвинуться вперед на территории Украины, отправляя войска в "зоны смерти", которые контролируются вооруженными дронами, артиллерийским огнем и другими средствами обороны, а также в которых установлены мины. За тот же период украинские силы понесли около 5 тысяч потерь, добавил представитель НАТО, которому была предоставлена анонимность.

На прошлой неделе Мартин Йегер, глава Федеральной разведывательной службы Германии (BND), заявил, что военные действия российского лидера Владимира Путина создали динамику, которая затрудняет ему прекращение вторжения, начатого в феврале 2022 года, без политических потерь.

Ожидается, что в этом году расходы России на оборону приблизятся к 17 триллионам рублей (199 млрд долларов), что примерно на 40% превышает первоначальный план, объявленный правительством в конце 2025 года.

В июле заместитель главы Офиса президента Украины Павел Палиса заявил, что на поле боя погибло или было ранено 43 тысячи россиян.

В июне в НАТО подсчитали, что Россия потеряла в войне более 1,4 млн военнослужащих.

В июле госсекретарь США Марко Рубио оценил потери российских военных в войне в Украине в 5–6 тысяч погибших и раненых в неделю.