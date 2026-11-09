Трамп усомнился в честности выборов в Конгресс

В понедельник президент США Дональд Трамп поставил под сомнение легитимность результатов промежуточных выборов в Конгресс США, вернувшись к своей привычной практике выражать сомнения по поводу поражений на выборах.

Об этом Трамп написал в социальной сети Truth Social, сообщает "Европейская правда".

Пост Трампа появился через шесть дней после того, как его однопартийцы-республиканцы потерпели исторические поражения на выборах по всей стране, в частности в нескольких оплотах Республиканской партии, таких как Техас и Южная Каролина.

"Кто-то действительно верит, что эти "выборы" были честными? Как опросы могли так ошибиться??? Некоторые "наплывы" голосов во время досрочного голосования были настолько большими, что победить было невозможно, сколько бы людей ни пришло голосовать. Всё зависит от машин, которые гораздо важнее избирателей!" – написал Дональд Трамп.

После поражения на президентских выборах в 2020 году Трамп без каких-либо доказательств утверждал, что проиграл лишь в результате массовых фальсификаций во время голосования. Заявления Трампа завершились штурмом Капитолия США 6 января 2021 года, совершённым толпой его сторонников.

Как известно, на промежуточных выборах в Конгресс США Республиканская партия президента Дональда Трампа потеряла большинство в обеих палатах Конгресса.

После этого Трамп заявил, что признает результаты выборов, и выразил готовность сотрудничать с демократическим большинством в Конгрессе.

Подробнее о результатах выборов в США читайте в статье Плохо для Трампа, хорошо для Киева: как выборы меняют Конгресс и что это означает для Украины.