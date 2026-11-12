У Трампа надеются, что европейцы присоединятся к следующему раунду переговоров по Украине

Представители американского президента Стив Уиткофф и Джаред Кушнер выразили надежду, что к следующему раунду мирных переговоров по урегулированию развязанной РФ войны против Украины присоединится европейская сторона.

Об этом сообщает CNN, пишет "Европейская правда".

Уиткофф и Кушнер находились в Москве и встречались с хозяином Кремля Владимиром Путиным, с которым обсудили последний раунд переговоров по Украине в Абу-Даби, завершившийся без прорыва.

"Я считаю, что прогресс был достигнут. Думаю, это произошло сегодня утром. Никто не думал, что мы возобновим трехсторонние переговоры. Но мы их возобновили. Мы назначили новую встречу", – заявил Уиткофф перед вылетом из Москвы.

Уиткофф также подтвердил, что к следующим переговорам по украинскому конфликту присоединятся представители Европы.

"Они наши партнеры, и их участие очень важно", – сказал он журналистам.

"Я думаю, что в целом у нас состоялись очень исчерпывающие и подробные обсуждения всех тем, которые, как я надеюсь, станут основой для следующих многосторонних переговоров", – добавил Кушнер.

Ожидается, что теперь американские посланцы отправятся в Дублин, где встретятся с президентом Украины Владимиром Зеленским и проинформируют его о результатах встречи в Москве.

На встрече с Путиным в четверг Уиткофф выразил надежду на то, что европейские страны присоединятся к следующему раунду переговоров.

"Европейцы хотят, чтобы эта война действительно закончилась и после этого наступил длительный мир", – добавил Кушнер.

Кроме того, Кушнер в эфире российского телевидения заявил, что многосторонние переговоры состоятся на следующей неделе. На них повлияет всё то, что американские переговорщики обсудили на встрече с Путиным, добавил он.

СМИ ранее сообщили, что США обратились к России с просьбой представить новое предложение по будущему соглашению о безопасности с Европой, которое будет предусматривать шаги со стороны России, направленные на ослабление напряженности в отношениях.

В МИД России выступили с идеями о новой архитектуре безопасности Европы, в рамках которой предложили заключить соглашения о ненападении с государствами-членами НАТО.