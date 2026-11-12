У Трампа сподіваються, що європейці приєднаються до наступного раунду переговорів щодо України

Посланці американського президента Стів Віткофф та Джаред Кушнер висловили сподівання, що до наступного раунду мирних переговорів щодо врегулювання розв’язаної РФ війни проти України приєднається європейська сторона.

Про це повідомляє CNN, пише "Європейська правда".

Віткофф і Кушнер перебували у Москві і зустрічались з господарем Кремля Владіміром Путіним, з яким обговорили останній раунд переговорів щодо України в Абу-Дабі, що завершився без прориву.

"Я вважаю, що прогрес було досягнуто. Гадаю, це сталося сьогодні вранці. Ніхто не думав, що ми відновимо тристоронні переговори. Але ми їх відновили. Ми призначили нову зустріч", – заявив Віткофф перед відльотом з Москви.

Віткофф також підтвердив, що до наступних переговорів щодо українського конфлікту приєднаються представники Європи.

"Вони наші партнери, і їхня участь дуже важлива", – сказав він журналістам.

"Я думаю, що загалом у нас відбулися дуже вичерпні й детальні обговорення всіх тем, які, як я сподіваюся, стануть основою для наступних багатосторонніх переговорів", – додав Кушнер.

Очікується, що тепер американські посланці вирушать до Дубліна, де зустрінуться з президентом України Володимиром Зеленським і проінформують його про результати зустрічі в Москві.

На зустрічі з Путіним у четвер Віткофф висловив надію на те, що європейські країни долучаться до наступного раунду переговорів.

"Європейці хочуть, щоб ця війна справді закінчилася і після цього настав тривалий мир", – додав Кушнер.

Крім того, Кушнер в ефірі російського телебачення заявив, що багатосторонні переговори відбудуться наступного тижня. На них вплине все те, що американські переговірники обговорили на зустрічі з Путіним, додав він.

ЗМІ раніше повідомили, що США звернулися до Росії з проханням подати нову пропозицію щодо майбутньої угоди про безпеку з Європою, яка передбачатиме кроки з боку Росії, спрямовані на послаблення напруженості у відносинах.

У МЗС Росії виступили з ідеями щодо нової архітектури безпеки Європи, у рамках якої запропонували укласти угоди про ненапад із державами-членами НАТО.