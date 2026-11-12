Европейские лидеры отвергают попытки РФ кардинально изменить систему безопасности на континенте

сОб этом говорится в публикации Financial Times, сообщает "Европейская правда".

Специальный посланник США Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер встретились с российским лидером Владимиром Путиным в Москве в четверг после мирных переговоров по Украине в Абу-Даби в начале этой недели, где российская делегация подняла вопрос о европейских механизмах безопасности, отказавшись при этом встретиться с европейскими чиновниками.

"Нет нужды изобретать велосипед. У Европы была действенная европейская архитектура безопасности, пока её сначала постепенно не подорвали, а в конце концов – не разрушили в результате российского вторжения в Украину", – заявил председатель Европейского совета Антониу Кошта.

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что в ходе переговоров между США, Россией и Украиной в Абу-Даби на этой неделе "много говорилось о гарантиях безопасности".

"Европе действительно следует обратить на это внимание. Когда американцы и россияне обсуждают эти вопросы, речь идет не только об Украине; на самом деле речь идет скорее о какой-то новой системе безопасности между Европой и Россией. И мы считаем такой подход несколько странным", – сказал он.

Россия неоднократно заявляла, что механизмы безопасности континента необходимо пересмотреть – имея в виду запрет на дальнейшее расширение НАТО и проведение военных учений вблизи российской границы, а также вывод войск и военной техники с восточного фланга НАТО.

Во многих европейских столицах эти требования расценивают как попытку Кремля восстановить свою сферу влияния и нарушить национальный суверенитет стран-членов ЕС и НАТО.

В четверг Путин заявил, что предложения Москвы о новой архитектуре безопасности необходимо обсудить до того, как будет достигнуто соглашение о прекращении войны.

"Что мы слышим от европейцев? Нет, только после установления мира в Украине. Но они планируют отправить туда войска после установления мира в Украине. Это означает продолжение войны", – сказал Путин.

Кушнер и Виткофф сообщили Путину, что США хотят, чтобы европейцы участвовали в предстоящих переговорах по войне с участием России, и что Вашингтон начал обсуждение с европейскими союзниками по поводу архитектуры безопасности континента.

Лицо, знакомое с переговорами в Абу-Даби, подтвердило, что этот вопрос поднимался.

Главный переговорщик от России Владимир Мединский отметил, что Россия стремится создать "новую комплексную систему европейской безопасности, которая станет новой Ялтой и Потсдамом", заменив мировой порядок, установленный после Второй мировой войны.

Трое чиновников сообщили FT, что в европейских столицах растет беспокойство по поводу того, что согласие на обсуждение более широких вопросов континентальной обороны и безопасности станет ценой за получение места за столом переговоров по Украине.

Премьер-министр Эстонии Кристен Михал предупредил, что Европу завели в "ловушку" обсуждения архитектуры безопасности континента в обмен на участие в переговорах, и что Путин годами стремился получить право голоса в вопросах суверенитета государств НАТО.

Глава дипломатического ведомства ЕС Кая Каллас заявила, что Европа должна быть готова начать переговоры об архитектуре безопасности континента только после того, как Россия согласится на мирное соглашение.

"В настоящее время сосредоточение внимания на архитектуре европейской безопасности фактически отвлекает внимание от того, на чём оно на самом деле должно быть сосредоточено, а именно на прекращении огня, которое остановит убийства в Украине", – сказала Каллас.

Президент Евросовета также добавил, что "нельзя обсуждать вопросы безопасности Европы без европейского голоса за столом переговоров".

"Этот европейский голос должен быть результатом совместных усилий европейских стран, Европейского Союза и НАТО", – подчеркнул он.

СМИ ранее сообщали, что США обратились к России с просьбой представить новое предложение по будущему соглашению о безопасности с Европой, которое будет предусматривать шаги со стороны России, направленные на ослабление напряженности в отношениях.

В МИД России выступили с идеями о новой архитектуре безопасности Европы, в рамках которой предложили заключить соглашения о ненападении с государствами-членами НАТО.