Європейські лідери відкидають спроби РФ кардинально змінити систему безпеки на континенті

Європейські лідери відхилили ініціативу російської сторони щодо реформування архітектури безпеки континенту в рамках мирних переговорів щодо України.

Про це йдеться у публікації Financial Times, повідомляє "Європейська правда".

Спеціальний посланник США Стів Віткофф та зять Дональда Трампа Джаред Кушнер зустрілися з російським правителем Владіміром Путіним у Москві в четвер після мирних переговорів щодо України в Абу-Дабі на початку цього тижня, де російська делегація порушила питання про європейські механізми безпеки, відмовившись при цьому зустрітися з європейськими посадовцями.

"Немає потреби винаходити велосипед. У Європи була дієва європейська архітектура безпеки, доки її спочатку поступово не підірвали, а зрештою – не зруйнували внаслідок російського вторгнення в Україну", – заявив голова Європейської ради Антоніу Кошта.

Президент України Володимир Зеленський зазначив, що під час переговорів між США, Росією та Україною в Абу-Дабі цього тижня "багато говорилося про гарантії безпеки".

"Європі справді слід звернути на це увагу. Коли американці та росіяни обговорюють ці питання, мова йде не лише про Україну; насправді йдеться скоріше про якусь нову систему безпеки між Європою та Росією. І ми вважаємо такий підхід дещо дивним", – сказав він.

Росія неодноразово заявляла, що механізми безпеки континенту потрібно переглянути – маючи на увазі заборону подальшого розширення НАТО та проведення військових навчань поблизу російського кордону, а також виведення військ і військової техніки зі східного флангу НАТО.

У багатьох європейських столицях ці вимоги розцінюють як спробу Кремля відновити свою сферу впливу та порушити національний суверенітет країн-членів ЄС і НАТО.

У четвер Путін заявив, що пропозиції Москви щодо нової архітектури безпеки необхідно обговорити до того, як буде досягнуто згоди про припинення війни.

"Що ми чуємо від європейців? Ні, тільки після встановлення миру в Україні. Але вони планують відправити туди війська після встановлення миру в Україні. Це означає продовження війни", – сказав Путін.

Кушнер і Віткофф повідомили Путіну, що США хочуть, щоб європейці брали участь у майбутніх переговорах щодо війни за участю Росії, і що Вашингтон розпочав обговорення з європейськими союзниками щодо архітектури безпеки континенту.

Особа, обізнана з перемовинами в Абу-Дабі, підтвердила, що це питання порушувалося.

Головний переговірник Росії Владімір Мединський зазначив, що Росія прагне створити "нову комплексну систему європейської безпеки, яка стане новою Ялтою та Потсдамом", замінивши світовий порядок, встановлений після Другої світової війни.

Троє посадовців повідомили FT, що в європейських столицях зростає занепокоєння щодо того, що згода на обговорення ширших питань континентальної оборони та безпеки стане ціною за отримання місця за столом переговорів щодо України.

Прем’єр-міністр Естонії Крістен Міхал попередив, що Європу завели в "пастку" обговорення архітектури безпеки континенту в обмін на участь у переговорах, і що Путін роками прагнув мати право голосу щодо суверенітету держав НАТО.

Головна дипломатка ЄС Кая Каллас заявила, що Європа має бути готова розпочати переговори щодо архітектури безпеки континенту лише після того, як Росія погодиться на мирну угоду.

"Наразі зосередження уваги на архітектурі європейської безпеки фактично відволікає увагу від того, на чому вона насправді має бути зосереджена, а саме на припиненні вогню, яке зупинить вбивства в Україні", – сказала Каллас.

Президент Євроради також додав, що "не можна обговорювати питання безпеки Європи без європейського голосу за столом переговорів".

"Цей європейський голос має бути результатом спільних зусиль європейських країн, Європейського Союзу та НАТО", – підкреслив він.

ЗМІ раніше повідомили, що США звернулися до Росії з проханням подати нову пропозицію щодо майбутньої угоди про безпеку з Європою, яка передбачатиме кроки з боку Росії, спрямовані на послаблення напруженості у відносинах.

У МЗС Росії виступили з ідеями щодо нової архітектури безпеки Європи, у рамках якої запропонували укласти угоди про ненапад із державами-членами НАТО.