Правительство Молдовы одобрило ужесточение наказания за кибератаки

Правительство Молдовы в четверг, 12 ноября, одобрило законопроект, предусматривающий уголовную ответственность за кибератаки на информационные системы критически важной инфраструктуры – в частности, в сферах энергетики, здравоохранения, транспорта и банковского сектора.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NewsMaker.

В Минюсте Молдовы пояснили, что, хотя национальное законодательство уже регулирует основные виды киберпреступлений, законы нуждаются в обновлении из-за появления новых способов совершения атак.

Кроме того, поправки призваны привести правовую базу Молдовы в соответствие с директивами Европейского Союза.

Законопроект уточняет нормы, касающиеся незаконного доступа к информационным системам, повреждения данных и нарушения работы сервисов. В частности, в документе закреплено, что незаконным доступом считается проникновение как во всю систему целиком, так и в отдельную её часть.

При этом обход систем защиты – например, взлом паролей или других механизмов контроля доступа – будет расцениваться как отягчающее обстоятельство.

Поправки также расширяют перечень наказуемых действий. Теперь закон будет прямо предусматривать санкции за незаконное введение, удаление или создание угрозы для компьютерных данных, блокирование доступа к ним, а также за умышленное прерывание работы информационных систем.

Отдельный блок изменений касается инструментов, которые используют киберпреступники. Законопроект проводит разграничение между компьютерными программами и техническими средствами, с одной стороны, и паролями с кодами доступа – с другой, вводя уголовную ответственность за их приобретение или распространение с преступной целью.

Как отмечают в Министерстве юстиции, принятие поправок усилит защиту ключевых государственных и частных сервисов, а также предоставит следователям, прокурорам и судам более четкие инструменты для расследования киберпреступлений.

Напомним, недавно хакеры похитили из правительственных систем Молдовы данные примерно 750 тысяч жителей страны.

Премьер-министр Молдовы Василе Тофан после утечки данных из правительственных систем заявил о необходимости больше инвестировать в безопасность и быть готовыми к росту числа кибератак.