Сейм Литвы ужесточил контроль за велосипедистами и пользователями электросамокатов

В четверг Сейм Литвы одобрил поправки к Закону о безопасности дорожного движения, предусматривающие ужесточение контроля за велосипедистами и пользователями электросамокатов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

Как указано в принятых поправках, в целях обеспечения безопасности дорожного движения и сокращения количества нарушений в городах сотрудники муниципальных служб общественного порядка с марта следующего года смогут контролировать движение велосипедов и электрических средств микромобильности.

После вступления поправок в силу уполномоченные сотрудники администраций органов местного самоуправления в форме, выполняющие функции по обеспечению общественного порядка, будут контролировать, соблюдают ли водители велосипедов, моторизованных велосипедов, электрических средств микромобильности, мопедов и мотоциклов правила дорожного движения, установленные правовыми актами.

Они также смогут останавливать эти транспортные средства, проводить необходимые проверки и составлять протоколы об административных правонарушениях.

Автор поправок, председатель Сейма Юозас Олекас, надеется, что новые правила помогут обеспечить безопасность всех участников дорожного движения, поскольку сейчас пешеходы, особенно дети, пожилые люди и люди с инвалидностью, не чувствуют себя в безопасности в общественных местах.

По его словам, по мере роста популярности электросамокатов и велосипедов в городах увеличивается и количество нарушений.

Среди них – опасные маневры, езда по тротуарам и пешеходным дорожкам с превышением допустимой скорости, что создает угрозу для пешеходов.

В настоящее время надзор за дорожным движением и привлечение этих участников движения к административной ответственности в основном осуществляет только полиция, возможности которой ограничены.

Поэтому, как отмечает Олекас, значительная часть нарушений остается незафиксированной, а нарушители – безнаказанными.

Новые положения Закона о безопасности дорожного движения вступят в силу 1 марта 2027 года.

Сообщалось, что в Германии резко возросло количество ДТП с участием электросамокатов, повлекших травмы или смерть: в 2025 году полиция зарегистрировала около 16 500 таких случаев.

В июле немецкий Бундестаг проголосовал за введение более строгих правил для компаний, занимающихся прокатом электросамокатов.

11 августа сообщалось, что в Париже ужесточают правила дорожного движения для пользователей таких транспортных средств, как электрические самокаты, сегвеи и электрические скейтборды, поскольку количество аварий с участием таких устройств во французской столице продолжает расти.