У Німеччині посилили відповідальність сервісів оренди електросамокатів

Німецький Бундестаг проголосував за впровадження суворіших правил для компаній, що займаються прокатом електросамокатів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на dpa.

Правила спрямовані на те, щоб полегшити жертвам ДТП отримання компенсації.

"Кожен, хто заробляє гроші на прокаті електросамокатів, повинен також нести відповідальність за шкоду, заподіяну його транспортними засобами", – заявила міністерка юстиції Стефані Хубіг.

Новий закон, що передбачає суворішу відповідальність незалежно від вини, зобов’язує компанію, яка володіє парком електросамокатів, покривати витрати, пов’язані з ДТП, якщо особу, безпосередньо відповідальну за подію, не можна притягнути до відповідальності.

У разі ДТП за участю припаркованих електросамокатів потерпілим також більше не доведеться доводити, що водій неправильно припаркував транспортний засіб.

У міру того, як на дорогах Німеччини з’являється дедалі більше електросамокатів, кількість ДТП за участю так званих малих електротранспортних засобів майже подвоїлася – з приблизно 4 000 у 2021 році до майже 8 000 ДТП у 2024 році.

Досі потерпілим часто доводилося самостійно покривати витрати, пов’язані з ДТП, оскільки на електросамокати не поширювалися правила суворої відповідальності, що діють щодо моторних транспортних засобів.

На початку травня грецький міністр з питань захисту громадян Міхаліс Хрісохоїдіс оголосив про плани ввести регулювання використання електросамокатів у відповідь на низку зареєстрованих ДТП, в яких фігурували переважно неповнолітні.

Тим часом влада Португалії оголосила про "безжальні" заходи боротьби з порушниками правил дорожнього руху.