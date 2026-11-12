Еврокомиссия рассмотрит инициативу о приостановлении соглашения об ассоциации ЕС с Израилем

Европейская комиссия рассмотрит европейскую гражданскую инициативу, авторы которой призывают полностью приостановить действие Соглашения об ассоциации между Европейским Союзом и Израилем из-за нарушений прав человека.

Об этом сообщила Европейская комиссия в четверг, 12 ноября, пишет "Европейская правда".

Как отмечается, инициатива под названием "Требуем полной приостановки действия Соглашения об ассоциации между ЕС и Израилем в связи с нарушениями прав человека со стороны Израиля" собрала 1 117 104 подтвержденных подписи граждан Европейского Союза.

Кроме того, она преодолела необходимый порог поддержки в 12 государствах-членах.

Эта инициатива была зарегистрирована в ноябре 2025 года и стала 15-й европейской гражданской инициативой, выполнившей все требования для официального рассмотрения Еврокомиссией.

Ее организаторы призывают Еврокомиссию подать в Совет ЕС предложение о полной приостановке действия соглашения с Израилем.

В соответствии с правилами ЕС, после получения действительной гражданской инициативы с не менее чем миллионом подтвержденных подписей Еврокомиссия обязана рассмотреть её и предоставить официальный ответ в течение шести месяцев.

Ожидается, что в ближайшие недели представители Еврокомиссии встретятся с организаторами инициативы, чтобы обсудить её предложения. После этого Европейский парламент проведёт публичные слушания.

Официальный ответ с указанием возможных дальнейших мер и их обоснованием Еврокомиссия должна предоставить до 12 мая 2027 года.

В апреле Испания, Ирландия и Словения обратились к ЕС с просьбой рассмотреть возможность приостановки Соглашения об ассоциации с Израилем из-за войны на Ближнем Востоке.

В то же время большинство стран ЕС высказались против этого.