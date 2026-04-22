Страны ЕС отклонили идею приостановления соглашения об ассоциации с Израилем

Большинство стран ЕС высказались против приостановки соглашения об ассоциации с Израилем, которую предлагали Испания, Ирландия и Словения.

Об этом сообщает Politico, пишет "Европейская правда".

На заседании Совета по иностранным делам 21 апреля страны-члены ЕС не поддержали инициативу Испании, Ирландии и Словении о приостановлении соглашения об ассоциации с Израилем.

На прошлой неделе три страны подписали письмо к главному дипломату ЕС Кайе Каллас, где призвали к такому шагу, обвиняя Израиль в нарушении соглашения и нарушении прав человека – в частности, с проблемой нападений израильских поселенцев на палестинцев на Западном берегу Иордана и новым законодательством о смертной казни для палестинцев.

Три страны аргументировали, что Израилю нужно послать достаточно понятный сигнал, что от него ожидают изменения поведения, и доказать этим, что ЕС придерживается своих основополагающих ценностей.

Однако министры отклонили предложение, ключевую роль в этом сыграли Германия и Италия. Глава МИД Германии Йоханн Вадефуль назвал идею неуместной, предлагая вместо этого доносить позицию до Израиля через диалог.

Глава МИД Италии Антонио Таяни заявил, что для столь радикального шага нет "ни численных, ни политических предпосылок", и высказался за более ограниченный ответ, как санкции против радикальных поселенцев.

Это уже не первая попытка наиболее критически настроенных к политике Израиля членов ЕС поставить соглашение на паузу – так, в разгар кампании в секторе Газа Испания и Ирландия призвали Еврокомиссию проверить, не нарушают ли последние действия Израиля принципы соглашения. В мае 2025 года такую проверку провели, по запросу большинства стран-членов. Осенью уже от Брюсселя звучали предложения о приостановлении части соглашения.

Соглашение об ассоциации между ЕС и Израилем действует с 2000 года.

Испания является едва ли не крупнейшим в ЕС критиком войны США и Израиля с Ираном. Премьер Педро Санчес называет ее незаконной и "огромной ошибкой".