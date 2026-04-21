Три страны обратились к ЕС с просьбой пересмотреть Соглашение об ассоциации с Израилем

Испания, Ирландия и Словения обратились к ЕС с просьбой рассмотреть возможность приостановления Соглашения об ассоциации с Израилем из-за войны на Ближнем Востоке.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщил министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес перед заседанием Совета ЕС по иностранным делам в Люксембурге, передает El Mundo.

Соглашение об ассоциации между ЕС и Израилем было заключено в 1995 году. Документ регулирует двусторонние отношения и устанавливает правовые рамки для экономического сотрудничества, а для его расторжения требуется единогласное решение всех государств Евросоюза.

Инициатором приостановления соглашения выступила Испания. В Мадриде аргументируют свою позицию нарушением Израилем международного права.

"С тех пор как Испания вместе с другими странами в последний раз подавала это же предложение, Израиль только углублял и расширял спираль насилия и войны... Мы должны четко сказать Израилю, что он должен изменить курс, что война не может быть единственным способом, которым Израиль может взаимодействовать со своими соседями на Ближнем Востоке", – заявил глава испанского МИД.

"Пришло время послать сильный сигнал о том, что мы не можем поддерживать такие отношения, как до сих пор", – подчеркнул Альбарес.

Ранее премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что его страна вынесет на рассмотрение Совета ЕС предложение о расторжении Соглашения об ассоциации с Израилем из-за его действий на Ближнем Востоке. Глава испанского правительства в очередной раз заявил о своем несогласии с "незаконной" войной США и Израиля против Ирана, которую он назвал "огромной ошибкой".

Социологические опросы свидетельствуют, что Социалистическая партия Испании, которую возглавляет премьер-министр Педро Санчес, получила поддержку избирателей на фоне решительной оппозиции правительства к американо-израильской войне против Ирана, тогда как популярность ультраправой партии Vox, которая поддерживает эту военную операцию, снизилась.