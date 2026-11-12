В Норвегии предупреждают о риске российских диверсий в следующем году

Служба безопасности Норвегии заявляет, что российская разведка может совершить диверсии против страны в следующем году.

Заявление норвежской спецслужбы приводит Reuters, сообщает "Европейская правда".

Есть веские основания полагать, что российская разведка совершит диверсии в Норвегии в следующем году, заявила в четверг норвежская служба безопасности PST.

В ведомстве добавили, что в 2026 году наблюдается серьёзное обострение угрозы диверсий.

Оборонная промышленность, оборонные компании и фирмы, предоставляющие им услуги, являются наиболее вероятными целями в Норвегии, отметили в PST.

Целью также могут стать объекты критически важной инфраструктуры, такие как энергетические объекты.

PST сообщила, что не выявила никаких попыток саботажа против норвежских объектов.

"Однако PST известно, что субъекты, связанные с российской разведкой, составили карты инфраструктуры и целей в Норвегии", – говорится в заявлении.

Стоит отметить, что недавно глава правительства Польши Дональд Туск заявил о наличии данных, свидетельствующих о возможностиопределенной эскалации российской гибридной войны против Европы до Рождества.

А Вооруженные силы Германии впервые переквалифицировали угрозу российских диверсий против войск страны на "значительную", что является вторым по величине уровнем по шкале оценки опасности.