16 ноября главы МИД ЕС обсудят с Сибигой предоставление ПВО и зимней помощи Украине

В ходе заседания Совета ЕС по иностранным делам в понедельник, 16 ноября, в Брюсселе министры обсудят с главой МИД Украины Андреем Сибигой вопросы укрепления противовоздушной обороны и оказания помощи Украине в преддверии зимы.

Об этом сообщает корреспондент "Европейской правды" из Брюсселя со ссылкой на европейских дипломатов, осведомленных о подготовке заседания Совета ЕС.

Сибига обсудит с европейскими коллегами 16 ноября в Брюсселе, как ЕС может помочь Украине пережить зиму, которая, по оценке европейских дипломатов, станет самой сложной с начала полномасштабного вторжения.

"Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига лично примет участие в заседании Совета ЕС по иностранным делам 16 ноября и проинформирует о развитии ситуации на фронте и дипломатических усилиях Киева", – сообщил собеседник "Европейской правды".

После этого министры ЕС проведут внутреннее обсуждение конкретных шагов, которые Европа может предпринять для укрепления устойчивости Украины в преддверии зимы.

В частности, речь пойдет о предоставлении средств противовоздушной обороны, поддержке критически важной энергетической и водной инфраструктуры, а также об усилиях по поощрению отдельных государств-членов к увеличению своих взносов в помощь Украине.

Европейская комиссия также проинформирует министров о текущем состоянии финансирования Украины, а также о подготовке предложения по увеличению финансовой поддержки Украины в 2027 году. Речь идет о дополнительных потребностях украинского бюджета на сумму 70 млрд евро, из которых ЕС намерен покрыть две трети – 45 млрд евро.

На заседании также обсудят дипломатические усилия по прекращению войны, в частности переговоры, которые на этой неделе проходили в Абу-Даби с участием европейских представителей.

Как сообщала "Европейская правда", Совет ЕС 16 ноября также внесет в санкционные списки против России 145 физических и юридических лиц.

Еврокомиссар по финансам Мария Луиш Альбукерке уточнила, что в новые санкционные списки войдут нефтеперерабатывающие предприятия, а также структуры, связанные с "теневым флотом" РФ.

В свою очередь французский министр по делам Европы Бенжамен Аддад подтвердил, что ЕС в понедельник, 16 ноября, введёт санкционные ограничения против 50 банков, действующих в РФ. Причём, по его словам, именно Франция предложила включить в список большинство из этих субъектов.