Во Франции задержали более 300 человек во время общенациональных протестов

В субботу, 7 ноября, во Франции прошли масштабные протесты против роста стоимости жизни; хотя акции в основном прошли мирно, полиция сообщила о 360 арестах.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает BFMTV.

Десятки тысяч людей вышли на улицы крупных французских городов 7 ноября, чтобы выразить свой гнев и "поддержать давление" перед встречами с правительством в понедельник.

Фото: AFP

По данным Министерства внутренних дел, в акциях приняли участие 146 тысяч человек. Со своей стороны, межпрофсоюзная молодежная коалиция насчитала 250 000 демонстрантов, против 500 тысяч по всей стране неделей ранее.

В парижском шествии полицейская префектура насчитала 46 000 человек. Молодежный межпрофсоюзный союз оценил количество участников в столице в 75 000 человек.

Акции проходили в спокойной, местами праздничной атмосфере. Однако произошли отдельные столкновения с правоохранителями, когда маршруты шествия были незарегистрированными или запрещенными, как, например, в Лионе, или в конце акции в Париже.

В Лионе правоохранители применили слезоточивый газ, чтобы разогнать несколько сотен человек, которые занимали проезжую часть в центре города, где запрещены массовые собрания, сообщила префектура. В конце дня столкновения продолжались, и, по данным полиции, было задержано тринадцать человек.

Министерство внутренних дел сообщило, что по состоянию на 19:00 на территории страны было зафиксировано 360 задержаний.

Собрание координационного комитета "желтых жилетов" на площади Согласия в Париже продлилось недолго. Несколько десятков человек были быстро остановлены правоохранителями для составления протоколов (штраф в размере 135 евро). Двух лидеров координационного комитета, Бенжамина Болла и Азельму Сигау, задержали перед зданием Национальных собраний.

Ранее стало известно, что французское правительство мобилизует 70 000 сотрудников правоохранительных органов для поддержания порядка во время общенациональных протестов в субботу, 7 ноября.

5 ноября по всей Франции прошла третья волна массовых протестов. В частности, марши против низких зарплат прошли в 73 городах.

Подробнее о событиях во Франции читайте в статье: Школьники, "желтые жилеты", ультралевые. Кто стоит за массовыми протестами во Франции.