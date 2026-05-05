В Ирландии начали расследование в отношении Shein из-за передачи данных пользователей в Китай

Ирландский регулятор начал расследование относительно возможного нарушения со стороны китайского онлайн-магазина из-за передачи данных европейских пользователей в Китай.

Ирландская комиссия по защите данных сообщила о начале расследования в отношении Shein в связи с тем, что компания вероятно нарушает требования законодательства ЕС по защите данных, передавая данные пользователей в Китай.

В рамках расследования исследуют, насколько платформа в рамках своей работы с клиентами из ЕС соблюдает требования Общего регламента о защите данных (GDPR). Он, в частности, предусматривает, что данным европейских пользователей, если они передаются за границу, должен обеспечиваться тот же уровень защиты, который бы они имели внутри ЕС.

В прошлом году ирландский регулятор после идентичного расследования оштрафовал TikTok на 530 млн евро и приказал платформе прекратить передачу данных на серверы в Китай, пока все критерии не будут выполнены. По этому решению еще продолжается судебная тяжба.

В Shein после заявления о расследовании заявили, что в последние месяцы активно взаимодействуют с регулятором по этому вопросу, и уверяют, что стремятся соблюдать все требования по защите данных.

Еврокомиссия в феврале 2026 года также начала официальное расследование по соблюдению онлайн-магазином Shein цифрового законодательства ЕС.