Министр финансов США заявил, что не боится угроз Ирана

Министр финансов США Скотт Бессент заявил в пятницу, 13 ноября, что угрозы Ирана его не запугают.

Об этом он сказал в интервью CNBC, пишет "Европейская правда".

Бессента попросили прокомментировать недавнюю информацию в СМИ о том, что он недавно переехал из своего дома на военную базу из-за угроз со стороны Ирана.

В ответ на это министр финансов США заявил, что угрозы Ирана его не запугают.

"К черту иранское руководство! Они угрожали мне убийством. Но ни я, ни другие члены администрации не собираемся бояться. Это означает, что наша операция "Экономический изгой" работает. И знаете, чего мне бояться, если наши отважные военнослужащие находятся в Персидском заливе, а президент Трамп постоянно получает угрозы убийством?" – сказал он.

Также Бессент отметил, что Корпус стражей исламской революции – "это опасный зверь, загнанный в угол".

"Поэтому я следую инструкциям Секретной службы и переехал из своего дома на военную базу", – добавил министр финансов США.

Бессент – последний из высокопоставленных чиновников администрации Дональда Трампа, который покинул свой дом в пригороде Вашингтона, чтобы переехать на военную базу или в другое охраняемое жилье. По крайней мере полдесятка человек сделали это в прошлом году, в частности нынешний глава аппарата Белого дома Стивен Миллер и Пэм Бонди, которая тогда занимала пост генерального прокурора.

Напомним, летом в Иране вышел телевизионный сюжет, который начинается с надписи на английском языке "Где убить Баррона Трампа". В видео Баррон Трамп обозначен как "цель", а также упоминаются различные известные места, в частности Trump Tower и адрес в Вашингтоне, связанный с Нью-Йоркским университетом, где, по имеющимся данным, учится сын Трампа.

Ранее службы безопасности получили информацию о вероятной попытке сбить самолет с Дональдом Трампом над Турцией с помощью ПЗРК, в связи с чем приняли решение пересадить президента США на борт третьего самолета.

Решение спецслужб о том, чтобы Трамп возвращался с саммита НАТО в Анкаре отдельным самолетом, стало следствием информации о том, что Иран очень подробно осведомлен о его маршруте в Турции, а также предупреждения от Израиля.