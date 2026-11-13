Міністр фінансів США заявив, що не боїться погроз від Ірану

Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив у п’ятницю, 13 листопада, що погрози Ірану його не залякають.

Про це він сказав у інтерв’ю CNBC, пише "Європейська правда".

У Бессента попросили прокоментувати нещодавню інформацію в ЗМІ щодо того, що він нещодавно переїхав зі свого будинку на військову базу через погрози з боку Ірану.

У відповідь на це міністр фінансів США заявив, що погрози Ірану його не залякають.

"До біса іранське керівництво! Вони погрожували мені вбивством. Але ні я, ні інші члени адміністрації не збираємося боятися. Це означає, що наша операція "Економічний ізгой" працює. І знаєте, чого мені боятися, якщо наші відважні військовослужбовці перебувають у Перській затоці, а президент Трамп постійно отримує погрози вбивством?" – сказав він.

Також Бессент зазначив, що Корпус вартових ісламської революції – "це небезпечний звір, загнаний у кут".

"Тому я дотримуюся інструкцій Секретної служби й переїхав зі свого будинку на військову базу", – додав міністр фінансів США.

Бессент – останній із високопосадовців адміністрації Дональда Трампа, який покинув свій будинок на околицях Вашингтона заради переїзду на військову базу або в інше охоронюване житло. Принаймні пів десятка осіб зробили це минулого року, зокрема нинішній глава апарату Білого дому Стівен Міллер та Пем Бонді, яка тоді обіймала посаду генеральної прокурорки.

Нагадаємо, влітку в Ірані вийшов телевізійний сюжет, який починається з напису англійською мовою "Де вбити Баррона Трампа". У відео Баррон Трамп позначений як "ціль", а також згадуються різні відомі місця, зокрема Trump Tower та адреса у Вашингтоні, пов’язана з Нью-Йоркським університетом, де, за наявними даними, навчається син Трампа.

Перед тим безпекові служби отримали інформацію про ймовірну спробу збити борт з Дональдом Трампом над Туреччиною з ПЗРК, через що ухвалили рішення заховати президента США на борту третього літака.

Рішення безпекових служб про те, щоб Трамп повертався з саміту НАТО в Анкарі окремим літаком, стало наслідком інформації про дуже детальну обізнаність Ірану про його маршрут у Туреччині, а також попередження від Ізраїлю.