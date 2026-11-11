Во Франции провели опрос о рейтинге главы Европейского центробанка Лагард на выборах президента
Кристин Лагард, которая покидает пост президента Европейского центрального банка, могла бы получить примерно столько же голосов, сколько правоцентристский кандидат Эдуар Филипп, если бы баллотировалась на президентских выборах во Франции в следующем году.
Об этом свидетельствуют результаты нового опроса, проведенного по заказу Politico, пишет "Европейская правда".
Согласно опросу института Cluster17, Лагард получила бы 14% голосов, если бы выдвинула свою кандидатуру вместо Филиппа, который в случае участия в выборах мог бы рассчитывать на 13,5% при аналогичном списке кандидатов.
Лагард, которая почти два десятилетия назад занимала пост министра экономики Франции в правительстве бывшего президента Николя Саркози, ранее исключала возможность своего участия в президентских выборах.
Однако её решение досрочно покинуть пост в ЕЦБ в феврале следующего года вновь породило предположения о том, что она может присоединиться к гонке, в которой центристским кандидатам пока не удаётся заручиться достаточной поддержкой.
По крайне маловероятному сценарию, при котором Лагард баллотировалась бы одновременно с Филиппом и несколькими кандидатами, недавно объявившими о намерении участвовать в выборах, она получила бы 8% поддержки.
В обоих сценариях, по прогнозам, первое и второе места заняли бы ультраправая кандидатка Марин Ле Пен и леворадикальный политик Жан-Люк Меланшон соответственно. Это позволило бы им выйти во второй тур президентских выборов, который состоится в мае следующего года.
Опрос Cluster17 стал первым публичным исследованием, в ходе которого проверялась поддержка потенциальной кандидатуры Лагард.
Ранее Лагард называла свое возможное участие в президентских выборах "совершенно неудачной идеей". Однако после объявления 29 октября о досрочном завершении работы в ЕЦБ она избегает прямого ответа на вопрос о своих политических планах.
Лагард покинет пост президента ЕЦБ 7 февраля следующего года – примерно за месяц до окончания официального срока подачи заявок на участие в президентских выборах.