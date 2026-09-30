Глава Европейского центробанка отвергла идею участия в выборах президента Франции

Глава Европейского центрального банка Кристин Лагард отвергла возможность своего участия в выборах президента Франции, заявив, что это "не самая лучшая идея".

Заявление Лагард приводит Reuters, сообщает "Европейская правда".

Как отметила глава ЕЦБ, если она и уйдет с поста главы банка досрочно в 2027 году, то лишь на несколько месяцев.

"Это было бы совсем не лучшей идеей. Во-первых, речь идет о жизненной силе, энергии и выносливости. Кроме того, в такого рода обязательствах неизбежно присутствует ощущение самопожертвования. А мне уже 70 лет", – рассказала она.

Заявление Лагард положит конец спекуляциям о том, что она может досрочно покинуть ЕЦБ, чтобы в следующем году претендовать на высший пост во Франции.

Член правления Европейского центрального банка Изабель Шнабель подала в отставку на прошлой неделе, чтобы занять руководящую должность в Международном валютном фонде, положив начало длительной перестановке в руководстве самого влиятельного финансового учреждения Европы.

Лагард заявила, что Франция в настоящее время находится в опасном финансовом положении.

"Когда ваш долг приближается к 120 % ВВП, при этом нет четкого плана по сдерживанию его роста, это серьезная проблема. Для восстановления доверия нужны надежный план действий, коллективная решимость и реформы", – указала Лагард.

Она отметила, что Франции необходимо сократить бюрократию, углубить реформы рынка труда и реформировать пенсионную систему, которая испытывает давление из-за увеличения продолжительности жизни.

Как известно, перед президентскими выборами 2027 года во Франции неформальный лидер ультраправой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен лидирует в опросах со значительным отрывом от конкурентов.

27 сентября во Франции переизбрали 178 из 348 членов верхней палаты парламента; ультраправая партия "Национальное объединение" впервые получила возможность сформировать парламентскую группу в Сенате.

Между тем официальные лица из стран ЕС пытаются развеять опасения, что возможные победы на выборах партий, скептически относящихся к Украине, во Франции и Германии могут подорвать европейскую поддержку Киева.