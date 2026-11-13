Венгерского премьера Мадьяра обвинили в шантаже и домашнем насилии

После показаний бывшей министра юстиции Венгрии Юдит Варги об угрозах со стороны бывшего мужа, премьер-министра Петера Мадьяра, против него было подано два заявления о преступлении по подозрению в вымогательстве и домашнем насилии.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Magyar Nemzet.

Бывшая депутат парламента от партии "Фидес" Илона Экеш подала заявление в Центральную следственную прокуратуру Венгрии против премьер-министра Петера Мадьяра по подозрению в вымогательстве и домашнем насилии.

Как отмечается в её заявлении, обращение основано на показаниях бывшей министра юстиции и бывшей супруги Мадьяра Юдит Варги, которые она на этой неделе дала парламентской следственной комиссии по расследованию злоупотреблений в системе исполнительной власти, а также на обнародованных сообщениях СМИ.

Согласно заявлению, в январе 2023 года Петер Мадьяр тайно записал разговор в их совместном жилище без ведома и согласия Юдит Варги. По утверждению заявительницы, эта запись использовалась для шантажа с января 2023 года по март 2024 года.

В частности, Петер Мадьяр якобы регулярно угрожал Юдит Варге, что использует запись для подачи заявления о преступлении, будет требовать её заключения под стражу или разрушит её жизнь, если она продолжит процедуру развода или не согласится на выгодные для него условия раздела имущества и определения места проживания детей.

В заявлении отмечается, что под влиянием угроз потерпевшая была вынуждена отложить развод или согласиться на невыгодные для себя условия, что нанесло ей материальный ущерб. Длительное систематическое психологическое давление, как утверждается, также представляло собой форму психологического террора и контроля в супружеских отношениях.

Отдельно отмечается юридическое образование Мадьяра как обстоятельство, которое, по мнению заявительницы, усугубляет степень умышленности его действий и их общественную опасность.

Илона Экеш обратилась в Центральную следственную прокуратуру с просьбой начать расследование, истребовать соответствующие материалы, в частности аудиозапись за январь 2023 года и доказательства угроз, а также проверить обстоятельства создания записи, возможные манипуляции с ней и степень нарушения личных неимущественных прав.

Кроме того, с подозрением в вымогательстве и домашнем насилии по делу Мадьяра в столичную следственную прокуратуру также обратился бывший член партии "Фидес" Иштван Теньи-младший.

Согласно заявлению, которое попало в распоряжение Magyar Nemzet, во время парламентских слушаний бывшая министр юстиции Юдит Варга выдвинула настолько серьезные обвинения в адрес бывшего мужа, что они могут стать основанием для уголовного расследования. Теньи-младший просит прокуратуру проверить обнародованную информацию и принять необходимые меры в рамках уголовного производства.

Напомним, в конце марта 2024 года Мадьяр опубликовал запись разговора с Юдит Варгой, своей бывшей женой и экс-министром юстиции Венгрии, в которой она подробно рассказала о попытке помощников Виктора Орбана вмешаться в дело о коррупции.

В то время это разоблачение привело к массовым протестам в Венгрии, а также позволило фактически возглавляемой Петером Мадьяром партии "Тиса" занять второе место после "Фидес" на выборах в Европарламент в июне.