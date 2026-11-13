Угорського прем’єра Мадяра звинуватили у шантажі та домашньому насильстві

Після свідчень колишньої міністерки юстиції Угорщини Юдіт Варги про погрози з боку ексчоловіка, прем’єр-міністра Петера Мадяра, проти нього подали дві заяви про злочин за підозрою у вимаганні та домашньому насильстві.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Magyar Nemzet.

Колишня депутатка парламенту від партії "Фідес" Ілона Екеш подала заяву до Центральної слідчої прокуратури Угорщини проти прем’єр-міністра Петера Мадяра за підозрою у вимаганні та домашньому насильстві.

Як зазначається в її заяві, звернення грунтується на свідченнях колишньої міністерки юстиції та ексдружини Мадяра Юдіт Варги, які вона цього тижня дала парламентській слідчій комісії з розслідування зловживань у системі виконавчої влади, а також на оприлюднених повідомленнях ЗМІ.

Згідно із заявою, у січні 2023 року Мадяр Петер таємно записав розмову у їхньому спільному помешканні без відома та згоди Юдіт Варги. За твердженням заявниці, цей запис використовувався для шантажу з січня 2023 року до березня 2024 року.

Зокрема, Петер Мадяр нібито регулярно погрожував Юдіт Варзі, що використає запис для подання заяви про злочин, вимагатиме її ув’язнення або зруйнує її життя, якщо вона продовжить процедуру розлучення чи не погодиться на вигідні для нього умови поділу майна та визначення місця проживання дітей.

У заяві наголошується, що під впливом погроз потерпіла була змушена відкласти розлучення або погодитися на невигідні для себе умови, що завдало їй матеріальних збитків. Тривалий систематичний психологічний тиск, як стверджується, також становив форму психологічного терору та контролю в подружніх стосунках.

Окремо наголошується на юридичній освіті Мадяра як на обставині, що, на думку заявниці, посилює ступінь умисності його дій та їхню суспільну небезпечність.

Ілона Екеш попросила Центральну слідчу прокуратуру розпочати розслідування, витребувати відповідні матеріали, зокрема аудіозапис за січень 2023 року та докази погроз, а також перевірити обставини створення запису, можливі маніпуляції з ним і ступінь порушення особистих немайнових прав.

Крім того, з підозрою у вимаганні та домашньому насильстві у справі Мадяра до столичної слідчої прокуратури також звернувся колишній член партії "Фідес" Іштван Теньї-молодший.

Згідно із заявою, яка потрапила до розпорядження Magyar Nemzet, під час парламентських слухань колишня міністерка юстиції Юдіт Варга висунула настільки серйозні звинувачення на адресу колишнього чоловіка, що вони можуть стати підставою для кримінального розслідування. Теньї-молодший просить прокуратуру перевірити оприлюднену інформацію та вжити необхідних заходів у межах кримінального провадження.

Нагадаємо, наприкінці березня 2024 року Мадяр опублікував запис розмови з Юдіт Варгою, своєю колишньою дружиною і ексміністеркою юстиції Угорщини, в якій вона детально розповіла про спробу помічників Віктора Орбана втрутитися у справу про корупцію.

У той час викриття призвело до масових протестів в Угорщині, а також дозволило фактично очолюваній Петером Мадяром партії "Тиса" здобути другий після "Фідес" результат на виборах до Європарламенту у червні.