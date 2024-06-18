Самую большую группу Европарламента пополнили члены партии оппонента Орбана

Крупнейшая политическая группа Европарламента – Европейская народная партия – 18 июня поддержала включение в свои ряды 14 новых евродепутатов, среди которых большинство принадлежат венгерской оппозиционной силе TISZA.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщается на сайте ЕНП.

Во фракцию Европейской народной партии присоединились все семь европейских депутатов от TISZA, включая Петера Мадьяра, который де-факто возглавляет эту политсилу.

Кроме того, группа пополнилась двумя представителями Фермерско-гражданского движения Нидерландов, двумя – от чешской партии STAN, и по одному – от Либерального альянса Дании, Семейной партии Германии и нидерландского "Нового социального контракта".

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В ЕНП уточнили, что речь идет лишь о присоединении евродепутатов к фракции, а не их партий. В то же время STAN и Семейная партия Германии и до этого входили в политическую группу.

После "расширения" Европейская народная партия насчитывает 189 депутатов из всех стран – членов ЕС и является крупнейшей политической группой в Европейском парламенте.

Напомним, венгерская партия TISZA добилась успеха на июньских выборах в Европарламент, получив семь мандатов, тогда как партия власти "Фидес" – 11 мандатов.

Больше о результатах венгерских евровыборов читайте в статье Провал или победа Орбана?

А о том, кто такой Петер Мадяр, – в статье Альтернатива для Венгрии.