Забытый кот на сиденье поезда вызвал полицейскую операцию в Германии

В Германии 22-летний мужчина, судя по всему, неправильно рассчитал время перерыва на курение на железнодорожном вокзале в Ильцене, что привело к полицейской операции из-за оставленных им кота и рюкзака.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Spiegel со ссылкой на полицию Гамбурга.

Инцидент произошел в скоростном поезде ICE, следовавшем из Висбадена в Гамбург. Проводник обнаружил брошенное животное и сообщил об этом Федеральной полиции, которая отвечает за железнодорожные дела.

Согласно сообщению полиции, кота вместе с рюкзаком доставили в отделение федеральной полиции в Гамбурге и напоили водой. В рюкзаке правоохранители нашли личные данные и номер телефона владельца.

Менее чем через два часа владелец явился в полицейское отделение и объяснил, что поезд внезапно отбыл со станции, не дождавшись его. Кот был подарком для его племянника.

В октябре в аэропорту "Кёльн-Бонн" в Германии задержали мужчину, который пытался незаконно ввезти более 90 ящериц и ядовитых змей.

Прошлым летом немецкие таможенники обнаружили около 1500 молодых тарантулов, которых незаконно перевозили в коробках с "шоколадным печеньем".

В апреле в Германии машинист обнаружил в пригородном поезде коробку с тарантулами, которую оставила пассажирка.