Пять стран ЕС готовятся к созданию первых центров депортации мигрантов

Пять государств-членов, работающих над запуском первых центров депортации мигрантов в третьих странах – Германия, Австрия, Дания, Греция и Нидерланды, – добились прогресса в подготовке этих проектов и 2 октября получили окончательное одобрение от Европейского Союза (ЕС) в виде принятия Регламента о возвращении.

Об этом сообщает EuroEFE, передает "Европейская правда".

Европейские министры внутренних дел обсудили на заседании Совета ЕС, как в дальнейшем укреплять внешние границы и реагировать на чрезвычайные ситуации, подобные той, что произошла в Сеуте. Против нового регламента выступила только Испания.

Хотя о возможных странах назначения речь не шла, по данным различных СМИ, двумя странами, с которыми можно было бы начать сотрудничество, являются Руанда и Узбекистан.

Европейский комиссар по внутренним делам Магнус Бруннер признал, что Сеута стала инициатором идеи создания такого механизма, который министры считают необходимым, и пояснил, что на следующей неделе лидеры ЕС обсудят эту систему на европейском саммите, чтобы определить направление, в котором следует двигаться.

В любом случае, подчеркнул он, этот механизм будет соблюдать такие красные линии, как уважение к международному праву и правам человека.

Дипломатические источники издания отметили, что Испания относится к этому осторожно, учитывая возможность того, что этот будущий инструмент может быть использован для ограничения права на убежище, но в то же время указали, что следует подождать, чтобы увидеть, что именно будет предложено в конечном итоге.

Европейская комиссия в ходе встречи стран-участниц Шенгенского соглашения подвела итоги последних месяцев, которые ознаменовались возобновлением в этом году временных контролей в одиннадцати государствах-членах, включая те, которые до сих пор применяет Испания в портах и аэропортах в отношении путешественников, прибывающих из Италии, после решения этой страны продлить приостановку действия Шенгенского соглашения с Испанией из-за событий в Сеуте.

В этом контексте Испания пояснила, что с начала кризиса в Сеуте не было случаев вторичного перемещения (то есть перемещений мигрантов, въехавших через эту границу, а затем выехавших в другие страны) и что позиция Италии является необоснованной.

Напомним, что 1 октября Совет ЕС одобрил новые правила Евросоюза, обеспечивающие более эффективную репатриацию лиц, не имеющих законного права на пребывание в ЕС.

Также Европейская комиссия представила пятипунктный план по предотвращению, прогнозированию и реагированию на внезапные массовые случаи нелегального въезда в ЕС. Это связано с событиями в испанской Сеуте, когда в анклав ворвались более 72 тысяч мигрантов.