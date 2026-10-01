В ЕС введут новые правила, которые позволят эффективнее выдворять нелегалов

1 октября Совет ЕС одобрил новые правила Евросоюза, обеспечивающие более эффективную репатриацию лиц, не имеющих законного права на пребывание в ЕС.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу Совета ЕС.

Новые правила, которые вступят в силу в ближайшие недели, предоставляют государствам-членам больше инструментов для осуществления возвращений. Они также открывают для государств-членов возможность создавать центры возвращения в странах, не входящих в ЕС.

"Примерно две трети лиц, которым предписано покинуть ЕС, на самом деле этого не делают. Пересмотренные правила возвращения, принятые сегодня, помогут государствам-членам эффективно осуществлять оперативное возвращение. Это имеет решающее значение для обеспечения совместного подхода к управлению миграцией в рамках пакта о миграции и предоставлении убежища", – сказал министр юстиции, внутренних дел и миграции Ирландии Джим О’Каллаган.

Если лица, не имеющие права на пребывание в ЕС, отказываются сотрудничать, это может привести к санкциям. В частности – к сокращению социальных выплат и пособий, предоставляемых в соответствии с национальным законодательством, отказу в предоставлении стимулов, предназначенных для поощрения добровольного возвращения, финансовым штрафам или даже уголовным санкциям, если таковые предусмотрены национальным законодательством.

Новые правила вводят Европейский приказ о возвращении – форму, в которую государства-члены должны вносить основные элементы решения о возвращении.

Также государства-члены могут наложить бессрочный запрет на въезд в отношении лиц, представляющих угрозу безопасности. Или содержать таких граждан стран, не входящих в ЕС, под стражей в течение периода, превышающего 24 месяца.

Новые правила позволят государствам-членам возвращать лиц, не имеющих права на пребывание в ЕС и получивших решение о возвращении, в специальные центры возвращения, созданные в странах, не являющихся членами ЕС. Это требует заключения соглашения или договоренности с соответствующей страной, не являющейся членом Союза.

Ранее в Еврокомиссии были одобрены предложения, связанные с созданием Системы экстренной связи ЕС для служб экстренной помощи.

Ранее Европейская комиссия представила пятипунктный план по предотвращению, прогнозированию и реагированию на внезапные массовые случаи нелегального въезда в ЕС.