Молдова обратилась к ЕС с просьбой о 30-летнем моратории на продажу сельхозземель иностранцам

В ходе переговоров о вступлении Молдова обратилась к ЕС с просьбой предоставить ей 30-летний мораторий на продажу сельскохозяйственных и лесных земель иностранцам.

Об этом, как пишет "Европейская правда", рассказал министр сельского хозяйства Эуджен Осмокеску, его цитирует Newsmaker.

Как отметил министр на встрече с представителями бизнеса и государственных учреждений, в настоящее время Молдова и ЕС обсуждают вопрос о 30-летнем моратории на продажу сельскохозяйственных и лесных земель иностранцам.

"В секторе расходятся мнения: будем ли мы придерживаться более длительного срока или либерализуем рынок уже сегодня? Из истории мы знаем, что самый длительный срок получили поляки – переходный период на 12 лет в отношении продажи сельхозземель иностранцам", – сказал министр.

Он добавил, что обсуждения ведутся не только на техническом, но и на политическом уровне.

В 2024 году президент Мая Санду накануне президентских выборов заявила во время встречи с диаспорой в Италии, что "молдавские земли останутся землями молдаван". Так Санду прокомментировала информацию о том, что в процессе вступления в ЕС Молдова разрешит продавать землю иностранцам.

Как сообщала "Европейская правда", в начале октября Еврокомиссия предложила предусмотреть специальные механизмы для интеграции украинского сельского хозяйства в общий аграрный рынок ЕС после вступления Украины.

Подробнее читайте в статье "Член с неизвестными последствиями. Как в ЕС хотят изменить правила вступления для Украины".