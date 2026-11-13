Молдова попросила у ЄС 30-річний мораторій на продаж сільгоспземель іноземцям

У ході переговорів про вступ Молдова звернулася до ЄС із проханням надати їй 30-річний мораторій на продаж сільськогосподарських та лісових земель іноземцям.

Про це, як пише "Європейська правда", розповів міністр сільського господарства Еуджен Осмокеску, його цитує Newsmaker.

Як зазначив міністр на зустрічі з представниками бізнесу та державних установ, наразі Молдова та ЄС обговорюють питання 30-річного мораторію на продаж сільськогосподарських та лісових земель іноземцям.

"У секторі розходяться думки: чи дотримуватимемося більш тривалого періоду, чи лібералізуємо ринок уже відсьогодні? З історії ми знаємо, що найдовший термін отримали поляки – перехідний період на 12 років щодо продажу сільгоспземель іноземцям", – сказав міністр.

Він додав, що обговорення йдуть не лише на технічному, а й на політичному рівні.

У 2024 році президентка Мая Санду напередодні президентських виборів заявила під час зустрічі з діаспорою в Італії, що "молдовські землі залишаться землями молдован". Так Санду прокоментувала інформацію про те, що в процесі вступу до ЄС Молдова дозволить продавати землю іноземцям.

Як повідомляла "Європейська правда", на початку жовтня Єврокомісія запропонувала передбачити спеціальні механізми для інтеграції українського сільського господарства до спільного аграрного ринку ЄС після вступу України.

Більше читайте у статті "Член з невідомими наслідками. Як у ЄС хочуть змінити правила вступу для України".