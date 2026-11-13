СМИ: Нидерландам, по предварительным данным, удалось избежать правительственного кризиса

Нидерландам, по предварительным данным, удалось предотвратить распад своей коалиции на фоне споров по поводу налоговой реформы.

Об этом стало известно NOS от нескольких осведомлённых собеседников, передаёт "Европейская правда".

По данным собеседников, состав правительства Нидерландов пока останется неизменным, однако кризис внутри коалиции ещё не завершился.

Коалиции ещё предстоит обсудить, в каком формате три партии будут продолжать сотрудничество и существует ли между ними достаточное доверие, поскольку, как отмечается, они пока не пришли к согласию по этому вопросу.

Дальнейшие переговоры состоятся в течение выходных.

Напомним, коалиция премьер-министра Нидерландов Роба Йеттена, в которую входят его центристская партия D66, консервативная Христианско-демократическая партия (CDA) и более ориентированная на рыночную экономику Народная партия за свободу и демократию (VVD), пришла к власти чуть менее девяти месяцев назад.

Впрочем, не имея большинства ни в одной из палат парламента, ей приходится вести переговоры с оппозиционными партиями для принятия законов.

После того как многомесячные переговоры с оппозицией по поводу налоговой реформы не привели к прорыву, D66 и CDA согласились на компромисс с левыми, который предусматривает повышение налогов для лиц с высокими доходами.

Партия VVD, которая, в свою очередь, хочет заручиться поддержкой ультраправых партий, осудила этот шаг, обвинив своих коалиционных партнеров в нарушении коалиционного соглашения.

Этот конфликт поставил коалицию Йеттена в шаткое положение. Голосование по налоговой реформе и спорному налогу на богатство запланировано на вечер четверга, хотя пока неясно, смогут ли эти планы заручиться поддержкой большинства.

Йеттен отменил свою поездку на саммит Европейского политического сообщества в Дублине, чтобы попытаться урегулировать кризис.

В четверг, 12 ноября, он заявил, что настроен на "серьёзный новый старт".