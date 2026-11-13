В Венгрии в ходе обысков в рамках уголовного дела в отношении депутата парламента, бывшего министра национального развития Миклоша Шестака, обнаружили наличные на сумму более 5 млрд форинтов, а также миллионы евро и долларов.

Об этом сообщило Национальное управление по возврату и защите государственного имущества (NVVH), пишет "Европейская правда".

12 и 13 ноября управление провело скоординированные следственные действия в нескольких местах страны, в частности в Будапеште, Пеште, Бекеше и Нограде, в рамках уголовного дела в отношении Шестака, бывшего министра национального развития в правительстве Виктора Орбана.

В ходе обысков следователи обнаружили значительную сумму наличных: деньги были закопаны в лесу, спрятаны в сельскохозяйственных и складских зданиях и жилом доме, а также хранились в большом сейфе, расположенном в потайном месте.

фото: NVVH

Общая сумма наличных, найденных за два дня обысков, составляет 5 071 632 000 форинтов (более 13,5 млн евро), 2 658 350 евро и 1 257 100 долларов США.

Сотрудники NVVH передали эти средства в Государственное казначейство Венгрии.

Как сообщала "ЕП" в недавней статье, Миклош Шестак – депутат и вице-президент партии KDNP, политического сателлита "Фидес". Его обвиняют в получении взяток на сумму 30 млн долларов, и парламент уже снял с него иммунитет.

11 ноября суд в Будапеште постановил взять под стражу на один месяц Арона Орбана, младшего брата бывшего премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, а также его сожительницу по делу о предполагаемой помощи гражданам Вьетнама в незаконной переправке в Западную Европу.