В Венгрии суд арестовал брата Орбана на месяц по "делу о вьетнамцах"

Суд в Будапеште постановил взять под стражу на один месяц Арона Орбана, младшего брата бывшего премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, а также его сожительницу по делу о предполагаемой помощи гражданам Вьетнама в незаконной переправке в Западную Европу.

Об этом сообщает венгерское издание Telex, пишет "Европейская правда".

Еще одного подозреваемого по делу о визовой схеме поместили под судебный надзор на четыре месяца. Он не имеет права покидать страну, а также должен носить электронный браслет. Четвертый подозреваемый останется на свободе на время расследования.

Адвокат Арона Орбана после судебного заседания заявила изданию, что ее подзащитный дал показания по делу. В то же время она считает, что доказательств для обоснования подозрения и его заключения под стражу недостаточно.

Она назвала безосновательными опасения относительно возможного скрытия Арона Орбана, оказания влияния на свидетелей или уничтожения доказательств. По её словам, он сам письменно обратился к правоохранителям и предложил сотрудничать со следствием.

Арона Орбана и других подозреваемых в среду утром доставили в суд на отдельных полицейских микроавтобусах. Их завели в здание в наручниках.

Их подозревают в том, что в течение нескольких месяцев 2024 года они помогали гражданам Вьетнама попадать в Западную Европу через Венгрию. По версии следствия, подозреваемые содействовали оформлению виз в дипломатических представительствах Венгрии, получая за каждого мигранта вознаграждение. Полученные средства они делили между собой.

По предварительным данным правоохранительных органов, помощь могли получить более 100 граждан Вьетнама.

Прокуратура ходатайствовала об аресте подозреваемых, ссылаясь на значительную тяжесть преступления. В случае доказательства вины им грозит от пяти до десяти лет лишения свободы. Прокуратура также указывала на обширные зарубежные связи подозреваемых.

Бывший глава венгерского правительства Виктор Орбан отреагировал на задержание брата словами: "Я – главная мишень, а мой брат – лишь инструмент".

Венгерская оппозиционная партия "Фидес" включила Арона Орбана в "список политических заключённых", опубликованный на сайте партии.

Подробнее об этом деле читайте в статье: 100 вьетнамцев против Орбана. Как в Венгрии расследуют коррупцию прежней власти и что идет не так